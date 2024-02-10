Росіяни висловилися про "захист українців від фашистів" – відео

Громадян Росії запитали, як вони ставляться до війни проти України та того, що президент-диктатор Володимир Путін відправляє солдатів на смерть. І як показують їхні відповіді, пропаганда Кремля працює. Опитані підтримують вбивства українців та говорять про захист громадян України від "фашистів".

Відповідне відео оприлюднили у Мережі.

"Це війна… Відправляє (Путін – ред.) захищати дітей, жінок. Це слов'янська земля. Ми захищаємо не від українців, а захищаємо від фашистів", - відповів росіянин.

Інший громадянин РФ заявив, що вони "рятують російськомовних".

"Чому одразу на м'ясорубку. Ми ж там рятуватимемо людей, ми рятуємо російськомовне населення… Я позитивно до цього ставлюся. Путін один проти Заходу та Америки", - прокоментував він.

Нагадаємо, МЗС Польщі спростувало брехню Путіна в інтерв'ю Карлсону – 10 чітких фактів.

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