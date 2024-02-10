Дубль Холанда: "Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" с Миколенко и возглавил АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" завершился со счетом 2:0 .

Героем встречи стал норвежский форвард "горожан" Эрлинг Холанд, оформивший дубль. На 71-й минуте 23-летний норвежец вывел свою команду вперед, удачно сыграв на подборе после подачи с угловой и из пределов штрафной расстреляв ворота Джордана Пикфорда.

На 85-й минуте Холанд удвоил преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы. В этот раз он получил пас из глубины от Кевина Де Брюйне, в силовой борьбе прошел защитника "ирисок" Джерреда Брентвейта и точно пробил низом в дальний угол.

Голы в ворота "Эвертона" стали для Холанда 15-м и 16-м в этом сезоне АПЛ и вывели его на первое место в гонке бомбардиров. Ближайший преследователь норвежца – ныне травмированный нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, который забил 14 мячей.

Таким образом, Холанд наконец-то прервал свою голевую засуху. До встречи с "ирисками" он последний раз забивал еще в конце ноября прошлого года в поединке Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига". С начала декабря до конца января Эрлинг был травмирован и пропустил 10 матчей во всех турнирах.

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на матч против "Манчестер Сити" и провел на поле весь поединок. Эта игра стала для 24-летнего украинца 19-й в текущем сезоне АПЛ, в его активе два гола.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Эвертон"

Победа позволила "Манчестер Сити" (52 очка) подняться на первое место в АПЛ. "Горожане" опередили в турнирной таблице "Ливерпуль", который при одинаковом количестве матчей имеет в своем активе 51 балл.

"Эвертон" (19 пунктов) остался в зоне вылета на 18-й позиции. В ноябре прошлого года мерсисайдский клуб лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

В следующем туре команда Гвардиолы 17 февраля примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, а "ириски" 19 февраля дома встретятся с "Кристал Пэлас".

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