У Міноборони запроваджують електронні журнали обліку – подробиці

У Міністерстві оборони України створюють можливість вести електронні журнали для обліку військового майна.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Міністерство оборони продовжує спрощувати облік військового майна та позбуватися зайвих паперів у війську", - йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що у середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. І саме облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів.

Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі і використовувати для цього програмне забезпечення.

"Наразі прикладом такої програми є SAP, автоматизована система управління оборонними ресурсами. Це провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО", - пояснили в Міноборони.

Нагадаємо, Кабмін 10 лютого звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України.

Президент Володимир Зеленський також офіційно призначив нового начальником Генерального штабу Збройних Сил України Анатолія Баргилевича.

Читайте також: