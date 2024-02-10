Зеленський поспілкувався з Макроном: про що йшлося

Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них.
Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Йшлося, зокрема, про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.
Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
Глава України висловив найщиріші співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині та побажав найшвидшого одужання пораненим.
Як зазначається, лідери обговорили:
- поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.
"Дякую за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них", – сказав Зеленський.
- підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.
"Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України", – підсумував Зеленський.
Раніше Зеленський відреагував на трагічну загибель сім'ї у Харкові.
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