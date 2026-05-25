Де ховатися під час обстрілу: експерт назвав найнадійніші укриття

Люди в київському метро під час атаки 24 травня / © Getty Images

Реклама

Під час обстрілів звичне правило двох стін втратило свою ефективність через зростання потужності російських ударів. Експерт з безпеки Денис Михальченко пояснив, які укриття насправді здатні захистити під час атак та чому звичайні паркінги є небезпечними.

Про це він розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

Якщо раніше люди могли перечекати атаку у ванній кімнаті й цього було достатньо, то тепер варто говорити саме про спеціалізовані укриття.

Реклама

«Ми просто звикли до того, що раніше правило двох стін, воно нас рятувало, тому що обстріли були, скажімо, не такі потужні, як зараз. Тому якось так воно повелося, що залізли в ванну кімнату, переночували — і слава Богу. На сьогоднішній день правильно було б говорити про спеціалізоване — це укриття, яке пройшло і отримувало ліцензію«, — зазначив Михальченко.

Він наголосив, що найбезпечнішими залишаються саме ліцензовані укриття, адже вони здатні витримувати значні навантаження. Натомість більшість паркінгів таким вимогам не відповідають.

«Є поняття „ліцензоване укриття“. Якщо укриття має ліцензію, значить воно може витримати і збільшити шанси на виживання. Паркінги на сьогоднішній день в більшості випадків не є ліцензованим укриттям«, — сказав експерт.

Водночас він зауважив, що існують і винятки. Зокрема, деякі глибокі підземні паркінги в торговельних центрах можуть слугувати безпечнішим місцем під час атак. Люди, які живуть поряд, можуть спускатися до цих укриттів.

Реклама

Попри те, що глибокі підземні споруди можуть суттєво підвищити шанси на виживання, абсолютної безпеки під час війни не існує.

«Метро на сьогоднішній день є ліцензованим укриттям, яке може збільшити шанси на виживання. Але я ще раз повторюю: ми живемо в умовах війни, і зараз говорити про 100%, що ось тут буде безпечно, — це означає, що ми будемо говорити про місця, які максимально підвищать шанси на виживання», — пояснив Михальченко.

До слова, 24 травня у Шевченківському районі Києва під час російської атаки сталося влучання поблизу школи, де в укритті перебували люди. Вхід до сховища засипало уламками.

Під час тієї ж атаки на столицю російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг преміум-комплексу Trinity в Печерському районі. У соцмережах публікували кадри наслідків удару, де було видно вщент вигорілі та понівечені автомобілі. Журналіст Андрій Цаплієнко зазначав, що ховатися в таких паркінгах під час тривоги тепер небезпечно.

Реклама

Новини партнерів