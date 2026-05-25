Удар по Києву 24 травня: кількість постраждалих знову зросла

Наслідки атаки / © Associated Press

Реклама

Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки Росії 24 травня зросла до 87 осіб, серед них троє неповнолітніх.

Про це повідомили у ДСНС.

«Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Ліквідація наслідків триває.

Атака по Києву 24 травня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Дві людини загинули.

Під ворожим вогнем опинилися всі райони Києва. Окрім цього, РФ атакувала Білу Церкву «Орешніком». У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою.

Також ми писали, що Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі.

Реклама

Новини партнерів