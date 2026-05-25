- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 727
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на пальне змінилися: скільки коштують бензин та дизель 25 травня
Ситуація на світових ринках та блокування Ормузької протоки продовжують тиснути на українські АЗС.
Станом на 25 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 76,84 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 87,50 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
Українські мережі АЗС оновили ціни на пальне. Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Ціни на пальне в Україні — останні новини
До 31 травня 2026 року українці все ще можуть отримати кешбек на пальне під час купівлі на АЗС: 15% — на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз. Компенсація нараховується автоматично для учасників програми «Національний кешбек», однак його максимальна сума — до 500 гривень на місяць.
Власник мережі АЗК UPG Володимир Петренко попередив, що від 1 липня бензин в Україні може здорожчати приблизно на 4 грн за літр через нову вимогу щодо обов’язкового вмісту біоетанолу.
Найближчим часом вартість пального на українських АЗС може піти вгору через світове здорожчання та зменшення прибутковості роздрібних мереж.
Про це написав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.
За словами експерта, здорожчання цілком відповідає ринковим реаліям та нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету.