Пенсіонерів масово просять уточнити дані для підвищення виплат: як не втратити гроші

Пенсіонер

Українським пенсіонерам масово надходять повідомлення про необхідність оновити дані для підвищення виплат. У поліції терміново попередили, що за цим стоять кіберзлочинці, які намагаються спустошити рахунки громадян.

Про це повідомив начальник 1-го сектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ капітан поліції Богдан Крижанівський.

«Зловмисники розповсюджують неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Такі оголошення з’являються у соціальних мережах, месенджерах або надходять у вигляді повідомлень із посиланнями на сторонні ресурси», — зазначив Крижанівський.

Для того, аби в пенсіонерів не виникло сумнівів щодо правдивості повідомлень, шахраї діють від імені державних установ. Вони навмисно копіюють та імітують офіційні повідомлення від Пенсійного фонду України, використовуючи його офіційну стилістику, логотипи та формулювання ПФУ.

У таких фейкових сповіщеннях громадян закликають терміново перейти за наданим посиланням і заповнити анкету нібито для отримання додаткових виплат або уточнення анкетних даних. Проте робити цього категорично не можна, адже посилання ведуть на фішингові сайти, які зовні копіюють офіційні державні ресурси. Таким чином людина власноруч передає свої персональні дані зловмисникам.

У жодному разі не можна переходити за подібними посиланнями у повідомленнях, а також вказувати на сторонніх сайтах свої персональні дані, реквізити банківських карток та одноразові SMS-коди підтвердження.

«У результаті ця інформація потрапляє до зловмисників, які можуть отримати доступ до рахунків і здійснювати несанкціоновані списання коштів», — наголошують правоохоронці.

Як не стати жертвою кіберзлочинців

Щоб надійно захистити свої гроші та не потрапити на гачок зловмисників, кіберполіція закликає дотримуватися чітких правил безпеки:

Користуйтеся лише офіційними джерелами інформації — сайтами державних установ та їхніми верифікованими сторінками.

Перевіряйте адресу сайту перед введенням будь-яких даних — офіційні державні ресурси завжди мають домен gov.ua.

Не переходьте за підозрілими або скороченими посиланнями.

Не вводьте персональні чи банківські дані на сторонніх ресурсах.

Не повідомляйте стороннім особам одноразові коди підтвердження з SMS.

Нагадаємо, в Україні окремі категорії громадян мають право на так звані спеціальні пенсії, розмір яких може перевищувати встановлений максимальний рівень у понад 25 тисяч гривень.

Йдеться, зокрема, про суддів, прокурорів, військових, правоохоронців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та деяких держслужбовців. Водночас на період воєнного стану для частини таких виплат діятимуть обмеження та знижувальні коефіцієнти.

До слова, для виходу на пенсію за віком в Україні 2026 року у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки потрібно не менше 23 років стажу, а у 65 років — щонайменше 15 років.

У Пенсійному фонді пояснюють, що відмови у призначенні пенсії найчастіше пов’язані з недостатнім або непідтвердженим стажем, помилками у документах, неповним пакетом документів чи недостовірними даними.

