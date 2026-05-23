Женщина выиграла 30 долларов в лотерею, а через несколько минут стала миллионершей

Лотерея / © Pixabay

В штате Мичиган, США, 39-летняя жительница округа Дженеси выиграла миллион долларов в лотерею после того, как потратила предыдущий выигрыш в 30 долларов на новые билеты.

Об этом сообщило издание Unilad.

Американка рассказала, что в тот день не планировала покупать лотерейные билеты. Она праздновала Синко де Майо вместе с подругой, и именно подруга предложила остановиться возле магазина и приобрести билеты.

Сначала женщина выиграла 30 долларов. После этого она решила использовать выигрыш для покупки еще двух билетов мгновенной лотереи. Один из них принес ей главный приз — 1 миллион долларов.

«Я поцарапала их в магазине и побежала к машине, плача, когда увидела, что выиграла миллион долларов. Это было невероятно! Я до сих пор пытаюсь это осмыслить», — сказала победительница.

Выигрышный билет женщина приобрела в магазине Liquor Wheel в городе Флинт. Свой приз она забрала в штаб-квартире лотереи и выбрала единовременную выплату вместо аннуитета. Общая сумма выплаты составила примерно 693 тысячи долларов.

По словам женщины, часть денег она планирует потратить на дом и автомобиль для родителей, а остальное — сэкономить. Победным для американки стал билет игры Lucky Stars Instant Game стоимостью 5 долларов.

