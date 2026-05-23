Экс-жена Ращука после развода кардинально изменила прическу и похвасталась результатом

Бывшая жена украинского актера Владимира Ращука — артистка Виктория Билан — после развода кардинально сменила прическу.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Артистка решилась на кардинальные изменения во внешнем виде. Актриса избавилась от своих длинных роскошных волос. Теперь у Виктории Билан стрижка каре. Она также опубликовала свои свежие кадры и показала, как изменилась.

Вместе с тем Виктория Билан объяснила, почему решилась на такие кардинальные изменения во внешнем виде. Артистка это сделала с помощью поэзии — написала стихотворение. Актриса поделилась, когда отрезала волосы, то таким образом избавилась от воспоминаний, вызывающих боль. С новым образом знаменитость начинает свою жизнь с чистого листа, где нет ничего лишнего.

Напомним, в этом году Виктория Билан и Владимир Ращук объявили о разводе. Эта новость стала настоящим шоком для их поклонников, поскольку они казались идеальной парой, а осенью прошлого года вообще стали родителями сына. Однако впоследствии начали появляться скандальные подробности о разводе пары. Оказалось, что Владимир Ращук закрутил роман с другой, когда Виктория Билан была беременной. Наконец, он ушел к любовнице.

А тем временем Виктория Билан продолжает воспитывать их общего сына. Недавно актриса покрестила малыша и показала трогательные фото с таинства. Кстати, похоже, Владимира Ращука на празднике не было.

