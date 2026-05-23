Рамина Эсхакзай ответила на упреки в угрозах известному стилисту и показала весомое доказательство

Рамина Эсхакзай и Егор Андрюшин

Украинский блогер и интервьюер Рамина Эсхакзай ответила на упреки, что якобы угрожала звездному стилисту Егору Андрюшину.

На днях в шоу-бизнесе разгорелся громкий скандал. Стилист Егор Андрюшин шокировал заявлением, что якобы известная интервьюерка угрожала ему. Имен он не называл. Однако пользователи стали гадать, чьих это рук дело. Подозрения пали и на Рамину Эсхакзай, поскольку она является одной из самых популярных украинских интервьюеров.

В своем Instagram блогерша ответила на эти упреки. Рамина Эсхакзай объяснила, что с 12 мая не была в режиме онлайн. В частности, интервьюер снимала контент и на связь просто не могла выходить. Об этом она заранее сообщала. Поэтому, писать Егору Андрюшину угрозы у нее не было возможности.

"10 дней без доступа к телефону, Интернету, новостей, разговоров с близкими. Полная изоляция от внешнего мира. Вы будете гордиться. Делала очень интересный контент! Уже почитала новости мира и Украины от 12.05.2026. Далее буду разгребать мессенджеры, последний на очереди директ Instagram. А вообще, так хорошо было без Интернета", - поделилась блогерша.

Пост Рамины Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

В то же время Рамина Эсхакзай возмутилась информацией, которая распространилась в Сети, что якобы она причастна к угрозам Егору Андрюшину. Блогер обратилась к тем, кто об этом заявляет, и попросила предоставить доказательства, что она это делала или вообще брала интервью у Андрюшина. Рамина подытожила, что это все манипуляции.

"Я была без доступа к телефону и связи с внешним миром почти две недели. В сети распространяется информация, будто я угрожала определенному блогеру. Расследователи, карты на стол. Жду подтверждения, что я угрожала и брала интервью у блогера по имени Егор. Стадо баранов, которые легко ведутся на манипуляции", - отрезала блогерша.

Пост Рамины Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Напомним, в Сети подозревали и другого известного интервьюера Машу Ефросинину. Ранее она также прокомментировала обвинения в угрозах Егору Андрюшину.

