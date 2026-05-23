Усик и Верховен / © Associated Press

Букмекеры определили фаворита боя, в котором сойдутся чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

Об этом пишет портал Sport.ua

Специалисты, принимающие ставки на этот поединок, уверены, что украинец не будет иметь проблем в противостоянии с соперником, которое состоится в субботу, 23 мая, возле египетских пирамид в Гизе.

По версии букмекеров, шансы Александра Усика и Рико Верховена на победу таковы:

победа Усика — 1,05;

ничья — 29,0;

победа Верховена — 10,40.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец пока не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется «Король Нила».

Где смотреть бой Усик -Верховен

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Напомним, чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усика и нидерландский кикбоксер Рико Верховен дали последние комментарии перед боем.

