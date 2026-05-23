Усик выйдет на бой со своим талисманом: что ему привезла жена

Усик выйдет на бой с талисманом

Екатерина Усик — предпринимательница и жена чемпиона мира по боксу Александра Усика — отправилась в Египет на бой своего мужа. Бой Усик — Верхувен состоится сегодня, 23 мая. С собой Екатерина взяла особый талисман Александра Усика. Что это такое — расскажем дальше.

О талисмане Усика рассказали Champion.

Талисман Александра Усика: что он возьмет на бой

Екатерина Усик привезла в Египет талисман, без которого Александр Усик не выходит на большие бои. Талисманом оказался уже знаменитый игрушечный ослик Иа.

Это игрушка дочери Усиков, Елизаветы. Она подарила игрушечного осла Иа папе перед боем-реваншем с Энтони Джошуа. После этого ослик Иа стал талисманом Александра Усика.

Эту игрушку купили Елизавете во время совместной поездки в Диснейленд в Париже. Талисманом она стала после начала полномасштабной войны.

Ослика Усик брал на бои против Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Именно с этой детской игрушкой своей дочери Усик одержал свои самые большие победы и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Где смотреть бой Усик — Верхувен

Поединок Усик — Верхувен в Украине будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ «Усик-Верхувен».

Событие будет доступно пользователям, имеющим подписку на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах, имеющих расширенный доступ к спортивному контенту и телеканалам.

Бой Усика и Верховена: последние новости

Напомним, Александр Усик и директор его команды Сергей Лапин поделились деталями подготовки к историческому поединку против чемпиона по кикбоксингу Рико Верховена на фоне египетских пирамид.

Усик отметил, что лагерь прошел по многолетней отработанной системе, где команда выложилась на 100%. Боксер подчеркнул, что не учитывает прошлые достижения, чтобы не проиграть самому себе, и относится к этому бою как к зрелищному противостоянию двух спортивных миров.

Несмотря на уважение опыта и физической силы соперника, Александр настроен анализировать его манеру и в шутку обещает «потанцевать» на ринге.

Сергей Лапин добавил, что из-за больших габаритов Верховена особое внимание во время тренировок уделяли контролю дистанции и адаптации к его мощности. Главной задачей команды было сдерживать чрезмерную самоотдачу Усика.

Оценивая предстоящее сражение в блиц-опросе, Усик назвал главными компонентами своей подготовки дисциплину, веру и отдачу. Он добавил, что старается сделать все красиво.

