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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Із золотою сумкою та в пальті з хутром: неочікуваний літній образ Сієнни Міллер

Зірка вийшла у світ у трендовому пальті, але враховуючи, що на вулиці червень — це був незвичний вибір.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Сієнна Міллер

Сієнна Міллер / © Getty Images

Акторка Сієнна Міллер відвідала літню вечірку в Лондоні і привернула увагу цікавим вибором речей. Річ у тім, що зірка обрала трендову сукню-комбінацію ніжного кремового кольору з декольте та на тонких бретельках, яка ідеально поєднувалася з золотими аксесуарами, які зірка підібрала: босоніжками з ремінцями, вишуканим кольє з каменем та гламурною сумкою-хобо від бренду The Veil, яка була повністю розшита бісером.

Однак особливу уваги привернула накижка зірки, адже доповнила вона образ вишуканим шовковим жакетом-накидкою від Conner Ives з хутряною обробкою. Виконана вона у світлому жовтому відтінку та мала квіткову вишивку у японському стилі.

/ © Getty Images

© Getty Images

Нпагадаємо, що у грудні 2025-го стало відомо, що акторка знову вагітна. Про це вона заявила на фотоколі церемонії Pandora Fashion Awards 2025, вийшовши до фотографів в абсолютно прозорій сукні від Givenchy. І ось нещодавно вона підтвердила народження третьої дитини в ексклюзивному інтерв’ю E! News. Однак Міллер не розкрила ні її статі, ні імені.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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