Із золотою сумкою та в пальті з хутром: неочікуваний літній образ Сієнни Міллер

Сієнна Міллер / © Getty Images

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Акторка Сієнна Міллер відвідала літню вечірку в Лондоні і привернула увагу цікавим вибором речей. Річ у тім, що зірка обрала трендову сукню-комбінацію ніжного кремового кольору з декольте та на тонких бретельках, яка ідеально поєднувалася з золотими аксесуарами, які зірка підібрала: босоніжками з ремінцями, вишуканим кольє з каменем та гламурною сумкою-хобо від бренду The Veil, яка була повністю розшита бісером.

Однак особливу уваги привернула накижка зірки, адже доповнила вона образ вишуканим шовковим жакетом-накидкою від Conner Ives з хутряною обробкою. Виконана вона у світлому жовтому відтінку та мала квіткову вишивку у японському стилі.

© Getty Images

Нпагадаємо, що у грудні 2025-го стало відомо, що акторка знову вагітна. Про це вона заявила на фотоколі церемонії Pandora Fashion Awards 2025, вийшовши до фотографів в абсолютно прозорій сукні від Givenchy. І ось нещодавно вона підтвердила народження третьої дитини в ексклюзивному інтерв’ю E! News. Однак Міллер не розкрила ні її статі, ні імені.

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