- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 1 хв
Із золотою сумкою та в пальті з хутром: неочікуваний літній образ Сієнни Міллер
Зірка вийшла у світ у трендовому пальті, але враховуючи, що на вулиці червень — це був незвичний вибір.
Акторка Сієнна Міллер відвідала літню вечірку в Лондоні і привернула увагу цікавим вибором речей. Річ у тім, що зірка обрала трендову сукню-комбінацію ніжного кремового кольору з декольте та на тонких бретельках, яка ідеально поєднувалася з золотими аксесуарами, які зірка підібрала: босоніжками з ремінцями, вишуканим кольє з каменем та гламурною сумкою-хобо від бренду The Veil, яка була повністю розшита бісером.
Однак особливу уваги привернула накижка зірки, адже доповнила вона образ вишуканим шовковим жакетом-накидкою від Conner Ives з хутряною обробкою. Виконана вона у світлому жовтому відтінку та мала квіткову вишивку у японському стилі.
Нпагадаємо, що у грудні 2025-го стало відомо, що акторка знову вагітна. Про це вона заявила на фотоколі церемонії Pandora Fashion Awards 2025, вийшовши до фотографів в абсолютно прозорій сукні від Givenchy. І ось нещодавно вона підтвердила народження третьої дитини в ексклюзивному інтерв’ю E! News. Однак Міллер не розкрила ні її статі, ні імені.