Ще у двох обласних центрах України почали встановлювати антидронові сітки: фото, відео

Запоріжжя / © ТСН

Реклама

Антидронові сітки почали встановлювати і в Запоріжжі. Їх натягнуть вздовж доріг та прикриють ними зупинки. Почали роботи з районів, які найбільше потерпають від ворожих «Молній» та FPV. Те, що антидроновий захист працює, переконалися вже на прикладі області, де такі тунелі почали робити майже рік тому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дарії Назарової.

Яка ситуація в Запоріжжі

Через розширення кілзони й саме Запоріжжя частіше стало потерпати від ворожих безпілотників. Порятунок від них — антидронові сітки. Це лише перший об’єкт зі встановлення таких в обласному центрі.

Реклама

Від самого ранку на цій зупинці кипить робота. Комунальники встановлюють опори, на які згодом натягнуть саму сітку.

Олександр Горбачов, машиніст автовишки КП «Запоріжміськсвітло»: «Будемо ось із цього дня вже без вихідних. Сьогодні нас попередили, що в суботу та неділю будемо працювати, щоб швидше все це захистити».

Через атаки ворожих дронів на початку червня у цьому мікрорайоні обмежили рух — тролейбуси й досі не доїжджають до кінцевої та висаджують пасажирів на самому початку мікрорайону. А от приватні перевізники ще курсують на свій страх і ризик.

Анатолій, водій: «Нічого не моніторимо взагалі. Бо якщо моніторити, то виходить, що сюди взагалі не треба заїжджати. Там одну маршрутку вдарили, водія, на жаль, не стало».

Реклама

Робота під обстрілами та ліквідація постійних загроз

За пів години до приїзду ТСН ворожий безпілотник ударив неподалік — по гаражному кооперативу.

Олександр Горбачов, машиніст автовишки КП «Запоріжміськсвітло»: «Страшно буває, та це як себе підготуєш. Останнім часом як воно все відбувається, так треба, напевно, все місто затягнути, всі зупинки, навіть не знаєш, де воно впаде».

Ця зупинка вже неодноразово потрапляла під ворожий удар. Місцева продавчиня пані Анна розповідає — в одну зі змін російський безпілотник завдав поранень її напарниці. Відтоді, зізнається, боїться їхати на роботу, постійно слухає небо.

Анна, продавчиня: «Дуже страшно працювати, бо прилітає дуже багато FPV, „Шахеди“ літають. Дуже добре, що ставлять антидронові сітки, бо треба захищати і транспорт, і людей».

Реклама

Масштаби облаштування захисних споруд у місті та області

У тому, що сітки необхідні, на власному досвіді переконався і пан Леонід, який працює диспетчером.

Леонід Мирославович, диспетчер: «8 червня. Приліт FPV-дрона — і все. Стояло маршрутне таксі, я поряд стояв, вибух, усе — постраждав. Раніше КАБи прилітали, зараз ця дрібнота ось уся. Лиха робить багато».

До 1 липня антидроновий захист обіцяють облаштувати у трьох локаціях Запоріжжя.

Сергій Ращепкін, заступник директора КП «Запоріжміськсвітло»: «На цьому об’єкті буде облаштовано біля 30 квадратних метрів захисної сітки — це приблизно 350–400 метрів по проїзній частині і коло розвороту загального транспорту».

Реклама

Те, що антидроновий захист працює, вже переконалися жителі області. Менш ніж за рік на Запоріжжі у прифронтових селах і на шляхах побудували понад 200 кілометрів антидронових тунелів, що врятувало не одне життя.

У Харкові теж хочуть встановити антидронові сітки

Антидроновими сітками збираються закрити Харків. Останнім часом місто під системним прицілом ворожих FPV-дронів.

Окупанти застосовують навіть дрони на оптоволокні, які стійкі до систем РЕБ. Найбільше потерпає Салтівка — там безпілотники вже вибухали на паркованні та біля багатоповерхівки. Також під ударом й інші райони міста. Напередодні через атаку на авто загинув чоловік, також поранено жінку, яка опинилася поруч із місцем вибуху.

Перший протидроновий тунель у місті з’явиться уже за тиждень. Водночас водіям у разі звуку дрона військові наполегливо радять негайно залишати авто, адже саме автівки стають цілями росіян.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 24 червня | АНТИДРОНОВІ СІТКИ У ХАРКОВІ! В КРИМ все ГІРШАЄ! МЕГА СТАТУЯ МЕССІ

Новини партнерів