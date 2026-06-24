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49-річний Орландо Блум зустрічається з молодшою на 21 рік моделлю: зірка більше не приховує роман
Актор будує стосунки з 28-річною моделлю Луїзою Леммель.
Британський актор Орландо Блум після розриву зі співачкою Кеті Перрі закрутив роман із 28-річною швейцарською моделлю Луїзою Леммель — нові стосунки актора вже активно обговорюють у Мережі.
Після завершення багаторічних стосунків із Кеті актор знову опинився в центрі уваги. 49-річного артиста помітили поруч із молодою моделлю. Йдеться про Луїзу Леммель, яка родом зі Швейцарії. Пара разом з’явилася на публіці в Італії. Їхня поява лише посилила чутки про можливий роман. Зірки поки не коментують свій статус офіційно.
Як повідомляє HELLO!, Блума та Леммель сфотографували в Мілані 22 червня під час Тижня чоловічої моди. Вони проводили час разом після того, як актор відвідав презентацію нової колекції бренду Tod’s.
Інтерес до можливого роману з’явився ще взимку. У лютому пару побачили після Супербоулу в Санта-Кларі, Каліфорнія: вони виходили разом, обіймалися і поводилися дуже невимушено.
Луїза Леммель побудувала успішну кар’єру у світі моди. Вона народилася у Цюриху та почала працювати моделлю ще у 16 років після участі в конкурсі Elite Model Look. Згодом дівчина здобула освіту з психології у Великій Британії та працювала в головних модних столицях — Парижі, Мілані й Лондоні.
Зазначимо, Орландо Блум і Кеті Перрі оголосили про завершення своїх стосунків у липні 2025 року після майже десяти років разом. Колишня пара також виховує спільну доньку Дейзі Дав і заявляла, що її добробут залишається для них головним пріоритетом.
Нагадаємо, нещодавно Кеті Перрі заскочили за палкими поцілунками з Джастіном Трюдо.