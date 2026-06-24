Кейт Хадсон и Хавьер Бардем были застигнуты папарацци во время поцелуев на улице

Кейт Хадсон и Хавьер Бардем / © Getty Images

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Кейт Гадсон иХавьер Бардем были засняты папарацци на улицах Нью-Йорка, когда они участвовали в съемках. Известные актёры работали над одной из сцен нового фильма «Привет и Париж» (Hello & Paris) — романтической комедии, вдохновлённой романом 2014 года «Эта часть была правдой» Деборы Маккинли.

Фильм расскажет о двух людях, которые встречаются в Париже. В центре сюжета — целеустремленная ландшафтная архитекторша и автор бестселлеров. Они переписываются, обмениваясь книгами и рецептами, влюбляются, а со временем осознают, что единственное, что сложнее одиночества, — это решить не быть одиноким.

Кейт Хадсон и Хавьер Бардем / © Getty Images

На снимках папарацци актеры прогуливались по городу в романтичных и непринужденных летних нарядах. Также в кадр попал момент поцелуя.

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Кейт Хадсон и Хавьер Бардем / © Getty Images

Кроме того, в городе сейчас ведется работа над мини-сериалом «Count My Lies», в котором снимаются Линдси Логан, Шейлин Вудли и Кит Херингтон.

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