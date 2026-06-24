Смертельний удар по Кривому Рогу 2023 року: СБУ назвала імена командирів-вбивць РФ

Служба безпеки України / © СБУ

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п’ятьом високопосадовцям збройних угруповань РФ, які, за даними слідства, організували ракетний удар по Кривому Рогу 13 червня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Тоді російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок удару загинули 13 місцевих жителів, ще понад 30 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Під російський обстріл потрапили багатоквартирний будинок, навчальні заклади, продовольча база та інші приватні підприємства.

© СБУ

За даними СБУ, для атаки росіяни застосували стратегічні крилаті ракети Х-101. Їх випустили з російських літаків-бомбардувальників Ту-95МС.

Слідство встановило, що до планування та підготовки обстрілу були причетні п’ятеро російських військових командирів.

Серед них — генерал армії Сергій Суровікін, який на той час був головнокомандувачем повітряно-космічних сил РФ. За даними слідства, він погодив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах Кривого Рогу.

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Також підозру отримав генерал-лейтенант Сергій Дронов, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ. У СБУ заявляють, що він визначав цілі для застосування ракетного озброєння.

Серед фігурантів також генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ. За версією слідства, він скерував бойове розпорядження на обстріл цивільних об’єктів.

Крім того, підозру повідомили полковнику Миколі Варпаховичу, командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ, та полковнику Олегу Скітському, командиру 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ.

За даними СБУ, Варпахович скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей, а Скітський забезпечив завдання ракетного удару.

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Усім п’ятьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинили загибель людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ракетний удар по Кривому Рогу 13 червня 2023: що відомо

Нагадаємо, вночі проти 13 червня 2023 року російські окупанти поцілили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерхівку і склад приватного підприємства.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару загинули 13 людей, серед них одна дитина. Загалом понад 30 людей травмовані.

На цьому складі знайшли тіла 7 цивільних громадян, одному з них було 17 років.

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Серед загиблих є також молода пара, яка одружилась лише рік тому. Давиду та Оксані Епельман було по 22 роки.

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