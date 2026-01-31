ТСН у соціальних мережах

Суспільство
199
1 хв

Вийшло незручно: нідерландський палац привітав принцесу Беатрікс із днем народження фото, яким уже вітав раніше

Нідерландська принцеса Беатрікс сьогодні святкує день народження – їй виповнилося 88 років.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатрікс

Принцеса Беатрікс / © Getty Images

Королівський палац за традицією презентував портретний знімок іменинниці.

Ось тільки з фотографією сталася конфузна ситуація. Цим самим фото палац вітав принцесу Беатрікс минулого року з її 87-річчям, і тепер знову вітає, але вже з 88-річчям. Невже за цілий рік принцесі не зробили жодної фотосесії, що довелося використати для привітання торішнє фото.

Принцеса Беатрікс / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Беатрікс / © Instagram королівської родини Нідерландів

Фотографію було зроблено в Нордейндському палаці в Гаазі нідерландською художницею Джеммі Вуд-Біннендейк і вона є частиною особливого альбому, присвяченого норвезькій монархії.

Принцеса Беатрікс одягнена у строгий жакет темно-зеленого кольору, у неї на шиї перли і сережки зі смарагдами до тону, які доповнюють образ. Вона також носить брошку на лацкані.

Принцеса Беатрікс / © Getty Images

Принцеса Беатрікс / © Getty Images

199
