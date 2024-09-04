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Принцеса Беатрікс відвідала відкриття пам'ятника своїй матері королеви Юліани

Принцеса Беатрікс відвідала відкриття пам'ятника своїй матері королеви Юліани

Принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Нідерландська принцеса Беатрікс відвідала відкриття статуї своїй покійній матері королеви Юліани у Гаазі.

Юліана правила в Нідерландах з 4 вересня 1948 року до 30 квітня 1980 року і зреклася престолу на користь своєї дочки принцеси Беатрікс. Вона зробила це у свій день народження – 30 квітня, у день, коли їй виповнився 71 рік. Ще з десяток років після зречення екс-королева займалася благодійністю.

На жаль, з середини 90-х її здоров'я погіршилося, і в неї почалося прогресуюче слабоумство. Юліана більше не з'являлася на публіці. За розпорядженням лікарів королівської сім'ї вона перебувала під цілодобовим доглядом.

Принцеса Беатрікс на відкритті пам'ятника королеви Юліани / © Getty Images
Принцеса Беатрікс на відкритті пам'ятника королеви Юліани / Фото: Getty Images

Померла Юліана 20 березня 2004 року уві сні, у палаці Сустдейк від ускладнень після пневмонії. Їй було 94 роки. Похована вона поряд з матір'ю в королівському склепі на цвинтарі Ньівекерк у Делфті.

86-річна принцеса Беатрікс була старшою дочкою королеви Юліани. Вона зійшла на престол 30 квітня 1980 року та правила до 30 квітня 2013 року. Її царювання стало третім послідовним жіночим царюванням в історії королівства від 1890 року (протягом XX століття в Нідерландах царювали тільки жінки).

Принцеса Беатрікс / © Getty Images
Принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

2013 року королем Нідерландів став її старший син принц Віллем-Олександр, він править і нині. А ось коли король зречеться трону чи помре, то правління в Нідерландах знову перейде до рук жінки – його старшої дочки принцеси Катаріни-Амалії.

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