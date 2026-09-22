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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Для ФЛП готовят новые платежи от 1 января: сколько придется отдавать государству

Новые суммы рассчитаны на основе показателей, заложенных в проекте Госбюджета на 2027 год, который еще не приняла Верховная Рада.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Деньги

Деньги / © УНИАН

С 1 января 2027 года в Украине планируется повысить минимальную зарплату до 9546 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — до 3691 грн. При этом могут автоматически возрасти налоги, взносы и годовые лимиты дохода для ФЛП.

Об этом сообщила автор законодательной инициативы, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Согласно показателям, заложенным в проекте Государственного бюджета на 2027 год, ежемесячные платежи для предпринимателей составят:

  • для ФЛП 1 группы – единый налог до 369,10 грн;

  • для ФЛП 2 группы – единый налог до 1909,20 грн;

  • военный сбор для 1 и 2 групп - 954,60 грн;

  • минимальный ЕСВ для всех групп - 2100,12 грн.

Для ФЛП первой и второй групп идет речь о максимальном размере единого налога. Конкретные ставки в установленных пределах определяются местными советами.

Как изменятся лимиты для ФЛП

Вместе с повышением социальных показателей должны возрасти и максимальные годовые объемы дохода для предпринимателей:

  • 1 группа - 1 594 182 грн;

  • 2 группа - 7 961 364 грн;

  • 3 группа - 11 140 182 грн.

Для ФЛП третьей группы процентная ставка единого налога не изменится, однако увеличится предельный объем дохода.

Все суммы рассчитаны на основе показателей, предусмотренных проектом Госбюджета на 2027 год. В то же время, Верховная Рада бюджет еще не приняла, поэтому окончательные показатели могут измениться.

Напомним, Правительство предоставило проект бюджета-2027, где расходов значительно больше, чем доходов. Залатать пропасть в главной смете страны планируют за счет налогов, жесткой экономии и зарубежной финансовой помощи. Что из этого может получиться, хватит ли денег на зарплаты бюджетникам и повышенные пенсии, выяснил сайт ТСН.ua.

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