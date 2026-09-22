Известный музыкант из РФ после исполнения хита "Одна калина" резко ответил на претензии композитора Квинты

Руслан Квинта и Сергей Григорьев-Апполонов

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Российский музыкант Сергей Григорьев-Апполонов и украинский композитор Руслан Квинта продолжили публично выяснять отношения после скандала вокруг исполнения хита «Одна калина».

Конфликт разразился после того, как Квинта отреагировал на выступление Григорьева-Апполонова и украинца Игоря Синяка, имеющего российский паспорт. Артисты исполнили украиноязычный хит в Германии, причем их выступление привлекло внимание не только самим фактом исполнения песни, но и эксцентричными образами артистов.

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Дата публикации 16:00, 21.09.26 Количество просмотров 143 Блогер-предатель Игорь Синяк спел «Одну калину» в Германии с другом-россиянином и нарвался на критику

После публичной реакции Руслана Квинты Сергей Григорьев-Апполонов решил ответить композитору. В Threads российский музыкант заявил, что во время выступления в Германии воспользовался механизмом лицензирования публичного исполнения через немецкую организацию GEMA.

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По словам артиста, отдельное разрешение автора для исполнения кавера на концерте в Германии якобы не нужно, поскольку соответствующие отчисления производятся через систему коллективного управления авторскими правами.

«Всем авторам, которые не совсем разбираются в авторском праве, посвящается… Чтобы исполнять кавер на концерте в Германии, отдельного разрешения автора не нужно. Публичное исполнение лицензируется через GEMA. Мы платим GEMA 5,75% от кассового сбора. Эти деньги распределяются между авторами и правообладателями», — написал Григорьев-Апполонов.

Пост Сергея Григорьева-Апполонова

Музыкант также заявил, что относится к авторам с уважением и исполняет их композиции, поскольку, по его словам, хочет популяризировать любимую музыку: «Я с большим уважением отношусь к авторам и пою их песни потому, что их люблю. Хочу, чтобы хорошая музыка продолжала звучать и находила новую аудиторию».

Однако Руслан Квинта объяснил, что его претензия касается не только возможных авторских отчислений. По словам Квинты, речь идет прежде всего о личных неимущественных правах автора и обстоятельствах, при которых была исполнена «Одна калина».

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«Вы путаете право на публичное исполнение произведения, которое действительно может лицензироваться через GEMA с личными неимущественными правами автора. Лицензия GEMA не дает права искажать произведение, изменять его или использовать способом, нарушающим личные права автора. Это прямо предусмотрено § 14 немецкого Urheberrechtsgesetz», — подчеркнул Квинта.

Комментарий Руслана Квинты

Композитор особо подчеркнул, что вопрос, по его мнению, не зависит от гражданства исполнителей, места их проживания или уплаты налогов: «Вопрос здесь не в том, кто и где проживает, какое гражданство имеет или уплачивает налоги. Это вопрос авторского права».

В немецком законодательстве действительно существует понятие Urheberpersönlichkeitsrecht — личных неимущественных прав автора. В частности, закон предусматривает защиту автора от искажения произведения или иного существенного посягательства на него при определенных обстоятельствах.

В то же время наличие лицензии на публичное исполнение и вопросы соблюдения личных прав автора — это разные юридические аспекты. Поэтому сама по себе уплата соответствующих отчислений не означает автоматического решения всех возможных претензий по поводу способа использования произведения.

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В случае с «Одной калиной» Квинта настаивает именно на том, что его возмутил формат и обстоятельства исполнения композиции. В то же время, окончательная правовая оценка конкретного выступления зависит от всех обстоятельств дела и соответствующего применения немецкого законодательства.

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