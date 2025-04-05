Буданов сказал, кого нельзя считать гражданами Украины

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов / © Associated Press

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Тех украинцев, которые не защищают свою родину с оружием в руках и не помогают армии в тылу, нельзя считать гражданами Украины.

Такое мнение высказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью военнослужащей и телеведущей Анне Максимчук.

По его словам, тот, кто не хочет защищать Украину, «ни в коей мере не может считать себя гражданином и общество должно воспринимать его именно так, как бы это жестко ни звучало».

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«Кто может с автоматом в руках защищать, кто может в тылу ковать победу, но все должны работать на эту победу. А если человек говорит "а я здесь при чем, пусть кто-то другой делает" - нет, ты не гражданин», - подчеркнул Буданов.

Глава ГУР также отметил, что на 11 году войны, развязавшей против нашего государства Россия, поздно искать мотивацию для защиты Украины и «просыпаться».

«Поздно просыпаться, время на это исчерпано. Если он не проснулся за 11 лет, то, вероятно, это не его», — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, уклонистам могут заблокировать банковские счета тогда, когда ТЦК выдает исполнительное производство за нарушение правил военного учета.