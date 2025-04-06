День ангела 6 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 6 квітня, день ангела / © Unsplash

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Хто святкує день ангела 6 квітня

6 квітня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Григорія, Павла, Петра, Якова.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві легкий і добродушний. В дорослому віці стає дружелюбним, працьовитим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пильний”. В дитинстві часто кидається у крайнощі. В дорослому віці стає успішним, дивиться крізь пальці на помилки.

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Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає чуттєвим, надійним.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві вихований і слухняний. В дорослому віці стає популярним серед жінок, потайливим.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати по п’ятах”. В дитинстві енергійний, любить пригоди. В дорослоу віці стає делікатним, самовпевненим.

День ангела 6 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 квітня — душевні привітання в прозі / © Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світла, любові та благополуччя, а ангел-охоронець завжди береже тебе від усіх негараздів. Бажаю гармонії в серці і сил для досягнення всіх твоїх мрій!

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Нехай цей день принесе тобі безліч яскравих моментів і радісних подій. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч і направляв на правильний шлях. Нехай удача супроводжує тебе на кожному кроці, а любов і тепло наповнюють твоє серце!

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Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, а твій ангел-охоронець дарував тобі мудрість і захист у найважливіші моменти. Нехай цей день принесе тобі багато радості і гармонії!

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Нехай ангел-охоронець охороняє тебе від усього поганого і дарує спокій душі. Бажаю тобі здоров'я, удачі, любові та безмежної радості. Нехай це свято стане для тебе початком нового етапу щастя і гармонії в житті!

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Вітаю тебе з чудовим і важливим святом — твоїм Днем ангела! Нехай ангел, що охороняє тебе, завжди дарує тобі свої крила підтримки та настанови. Бажаю тобі безмежної радості, добробуту та незгасної віри в себе!