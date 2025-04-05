США більше не хочуть бути "урядом світу": що це означає

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки переглядають свою роль у наданні глобальної гуманітарної допомоги.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Reuters.

«Ми не уряд світу. Ми надаватимемо гуманітарну допомогу, як і всі інші, і робитимемо це найкраще, як можемо. Але у нас є й інші потреби, з якими ми маємо збалансувати це», - сказав він.

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Вищий дипломат США сказав, що не справедливо очікувати, що Сполучені Штати нестимуть 60-70% гуманітарної допомоги в усьому світі, і що є багато «багатих країн», які повинні долучатися. Він зокрема назвав Китай та Індію.

«Ми найзаможніша країна в світі, але наші ресурси не безмежні. Вони не безмежні, і у нас є величезний національний борг. У нас є багато інших пріоритетів, і настав час переоцінити все це. Тому ми будемо там. Ми будемо допомагати, наскільки зможемо. Але є й інші речі, які нам потрібно вирішувати» - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у посольстві США в Києві відреагували на російський ракетний удар по Кривому Рогу, але не згадали про агресора.