Пристрасті у лелечій родині: Одарка прийняла молодого птаха і чекають на поповнення

Лелеки / © Pixabay

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Зіркові лелеки з Полтавщини зібрали довкола себе чимало пліток. Одарка прийняла у своєму гнізді молодого птаха, а старий птах Грицько так і не повернувся.

Що з ним трапилось? Чи повернеться він до рідного краю? Коли у новоспеченої пари вилупляться пташенята? Всі деталі — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Нові зірки — Грицик і Одарка

У лелечій родині на Полтавщині сталася дуже важлива подія — невдовзі буде поповнення.

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«Є всі надії, що гніздовий сезон буде успішним, початок покладено», — розповів у коментарі для TSN.ua науковець Анатолій Подобайло, який вже третій рік веде відеоспостереження за лелеками.

Чому молодому птаху обрали таке ім’я

Пам’ять про старого птаха на ім’я Грицько є дуже дорогою для фанатів лелечої пари. Саме тому ім’я молодого птаха є настільки схожим. Однак, у Грицика зовсім інші особливості поведінки. Він став ледь не реформатором у селі Леляки.

Старий птах загинув?

У Мережі останні кілька тижнів точилися дискусії — що ж сталося зі старим птахом. Надворі квітень, а його на горизонті й не було видно. Анатолій Подобайло припустив, що трапилося найстрашніше — птах міг загинути.

Як лелеки відлітають у теплі краї?

За словами науковця, в теплі краї лелеки відлітають окремо і навіть в різні дні. Ба більше, між відльотом самця і самки може минути 2-3 дні чи навіть тиждень. Однак, навесні природа кличе додому і вони повертаються у своє гніздо. В більшості випадків пара, яка сформувалась в одному гнізді, туди ж і повернеться.

У теплих краях лелеки, які вилетіли з одного гнізда, можуть бути навіть в різних зграях і не пересікатись. Анатолій Подобайло зазначив, що під час зимівлі статеві залози птахів не працюють і лелеки взагалі не сприймають один одного як партнерів.

Коли чекати на пташенят

До слова, науковець вже назвав дату, коли у відомої пари лелек вилупляться пташенята.

Пташеня з’являться щонайменше за місяць, а молодий татусь вже припустився помилки. Анатолій Подобайло розповів про те, що одного разу Грицик залишив яйце без нагляду.

Яка доля у лелеченят

Діти лелек також відлітатимуть у теплі краї кожен окремо, каже науковець. Як правило, 2-3 роки вони перебувають у Африці, аби досягти статевої зрілості, а тоді повертаються до України. Однак, до рідного гнізда їх не впустять.

Особливості роботи з лелеками

Анатолій Подобайло поділився тим, що на початку своєї діяльності не мав можливості слідкувати за лелеками. Науковець їздив влітку на дослідження до Харківського заповідника, кільцював пташенят, які там перебували. Щоправда, потім довелося ретельно прати одяг.

А самого науковця до роботи з лелеками привабив один випадок

Серед українців є повір’я — якщо лелека літає над однією оселею, там скоро може з’явитися немовля. Саме від цього переконання походить повір’я, що дітей приносить лелека. Енергетика цього птаха спрямована на народження малечі. Анатолій Подобайло зазначив, що в такі прикмети не вірить. Однак, у селі Леляки була така подія, яка змусила науковця замислитись.