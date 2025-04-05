Страсти в семье аистов: Одарка приняла молодого и ждут пополнения

Аисты / © Pixabay

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Звездные аисты из Полтавщины собрали вокруг себя немало сплетен. Одарка приняла в своем гнезде молодую птицу, а старый Грицько так и не вернулась.

Что с ним произошло? Вернется ли он в родной край? Когда у новоиспеченной пары вылупятся птенцы? Все детали — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Новые звезды — Грицик и Одарка

В семье аистов на Полтавщине произошло очень важное событие — скоро будет пополнение.

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«Есть все надежды, что гнездовой сезон будет успешным, начало положено», — рассказал в комментарии для TSN.ua ученый Анатолий Подобайло, уже третий год ведущий видеонаблюдение за аистами.

Почему молодой птице выбрали такое имя

Память о старой птице по имени Грицько очень дорога для фанатов аиста. Именно поэтому имя молодой птицы настолько похоже. Однако у Грицика совсем другие особенности поведения. Он стал едва ли не реформатором в селе Леляки.

Старая птица погибла?

В Сети последние несколько недель шли дискуссии — что же произошло со старой птицей. На дворе апрель, а его на горизонте и не было видно. Анатолий Подобайло предположил, что случилось самое страшное — птица могла погибнуть.

Как аисты улетают в теплые края?

По словам ученого, в теплые края аисты улетают отдельно и даже в разные дни. Более того, между отлетом самца и самки может пройти 2-3 дня или даже неделя. Однако весной природа зовет домой, и они возвращаются в свое гнездо. В большинстве случаев пара, сформировавшаяся в одном гнезде, туда же и вернется.

В теплых краях аисты, вылетевшие из одного гнезда, могут быть даже в разных стаях и не пересекаться. Анатолий Подобайло отметил, что во время зимовки половые железы птиц не работают и аисты вообще не воспринимают друг друга как партнеров.

Когда ждать птенцов

К слову, ученый уже назвал дату, когда у известной пары аистов вылупятся птенцы.

Птенец появятся минимум через месяц, а молодой отец уже допустил ошибку. Анатолий Подобайло рассказал о том, что однажды Грицик оставил яйцо без присмотра.

Какая судьба у маленьких аистов

Дети аистов будут улетать в теплые края каждый отдельно, говорит ученый. Как правило, 2-3 года они находятся в Африке, чтобы достичь половой зрелости, а затем возвращаются в Украину. Однако в родное гнездо их не впустят.

Особенности работы с аистами

Анатолий Подобайло поделился тем, что в начале своей деятельности не имел возможности следить за аистами. Ученый ездил летом на исследования в Харьковский заповедник, кольцевал находившихся там птенцов. Правда, потом пришлось тщательно стирать одежду.

А самого ученого к работе с аистами привлек один случай

Среди украинцев есть поверье — если аист летает над одним домом, там скоро может появиться младенец. Именно от этого убеждения происходит поверье, что детей приносит аист. Энергетика этой птицы направлена на рождение малыша. Анатолий Подобайло отметил, что в такие приметы не верит. Однако в селе Леляки было такое событие, которое заставило ученого задуматься.