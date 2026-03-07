ТСН у соціальних мережах

Відомий режисер розніс Лорак за цинічну брехню і розкрив, якою співачка є насправді: "Вона гадюка"

Олег Боднарчук прокоментував інтерв'ю скандальної артистки російським пропагандистам і упіймав її на брехні.

Віра Хмельницька
Ані Лорак та Олег Боднарчук

Ані Лорак та Олег Боднарчук / © instagram.com/olegbodnarchuk

Відомий режисер Олег Боднарчук розніс колишню подругу, співачку-зрадницю Ані Лорак, за брехню.

Зокрема, він прокоментував інтерв'ю скандальної артистки російським пропагандистам, де та звинувачувала виконавицю Тіну Кароль у псуванні її кар'єри в Україні та бідкалась, що вимушена була переїхати до РФ, оскільки їй "перекривали повітря". Проте Олег Боднарчук у своєму Telegram-каналі заявив, що "образ жертви", який намагається вибудувати Ані Лорак, повна маячня.

Режисер пригадав, як скандальну співачку намагалися відмінити в РФ через її нечітку позицію щодо "еСвЕо", то вона не злякалась, не стала тікати, а підключила всі свої ресурси, аби залишитися в країні-агресорці та продовжувати там заробляти криваві рублі.

Ані Лорак та Олег Боднарчук / © instagram.com/olegbodnarchuk

Ані Лорак та Олег Боднарчук / © instagram.com/olegbodnarchuk

"Те, що вона зараз грає дівчинку, яка злякалася і вимушена була поїхати "в другую страну", бо їй тут перекривали дорогу - маячня. Це дівчинка "з зубами" і у сутичці з жабою - вона гадюка. Коли нещодавно її травили в росії, дівчинка не злякалась і не виїхала, наша Каролінка підключила все і всіх, щоб відгризти своє місце під сонцем у шоубізнесі рф. Так що всі ці маніпуляції про бідну і нещасну налякану дівчинку, яка тікає, коли їй "перекривають повітря" – повна брехня", - видав режисер.

Також Олег Боднарчук зазначив, що такі висловлювання Ані Лорак розраховані винятково на те, аби виправдати своє перебування в країні-агресорці Росії, яка розв'язала на території України війну.

"Я розумію, що там жодного слова розрахованого на українського глядача - весь цей контент із словарного конфетті Ані Лорак так чи інакше має на меті нормалізувати свою позицію перебування в країні, що бомбить її Батьківщину і вбиває  її людей", - підсумував режисер.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак відзначилась цинічною заявою про свою участь в "Євробаченні" від України. Артистка 2008 року виступала на міжнародному пісенному конкурсі з піснею Shady Lady.

