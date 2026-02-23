ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
614
Час на прочитання
2 хв

Валід Арфуш опинився в епіцентрі стрілянини в резиденції Трампа: "Чув крики, після цього постріли"

Валід Арфуш став свідком стрілянини в резиденції Трампа. Медійник прокоментував події, що там відбувалися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Валід Арфуш

Валід Арфуш / © instagram.com/arfush_walid

Медійник та бізнесмен ліванського походження Валід Арфуш опинився в епіцентрі стрілянини в резиденції Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа.

Інцидент трапився у ніч проти 22 лютого. Чоловік намагався проникнути до резиденції Дональда Трампа зі зброєю та каністрою з пальним. Під час затримання зловмисника ліквідували.

Як виявилося, Валід Арфуш у той момент перебував у резиденції. Медійник був запрошений на захід, що відбувався в Мар-а-Лаго. У коментарі ТСН.ua Валід Арфуш пригадує, що о пів на другу ночі почув крики. Охоронці резиденції вигукнули: "Кинь зброю". Проте чоловік цього не зробив. Тож, після цього сталися постріли. За словами Валіда Арфуша, на місце події одразу прибули поліцейські та спецслужби. Правоохоронці вертольотами шукали, чи не було у зловмисника спільників.

"Чоловік під'їжджав туди на авто, вийшов одразу зі зброєю і маленькою каністрою з пальним. Те, що я чув з вікна, а це було о пів на другу ночі, спочатку крики. А там дуже тихо, але служби всюди, навіть коли президента немає, вони охороняють територію. Я чув крики: "Кинь зброю". Вони це повторили три рази. Схоже, чоловік не кинув зброю. Одразу після цього були постріли, було 7-9 пострілів. Після цього тиша, а через 5-7 хвилин під'їхали авто, точно понад 50, це і поліція, і ФБР, і Секретні служби. Почали вертольоти літати над резиденцію. Вони, схоже, шукали, чи був спільник. Це тривало до ранку", - говорить медійник.

Резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго / © Фото з відкритих джерел

Резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго / © Фото з відкритих джерел

Валід Арфуш пригадує, що одразу було зрозуміло, що щось сталося, і судячи зі звуків – саме стрілянина. Проте у той момент було доволі страшно. Було нерозуміння, що робити далі, куди йти та до кого звертатися. На ранок стало зрозуміло, що вся територія резиденції оточена і нікому не дозволяли звідти виїжджати.

"Було страшно через нерозуміння, що відбувається. Було зрозуміло, що хтось вдерся зі зброєю. Я тієї миті думав, куди бігти, але розумів, що немає куди. Але служби працюють добре. Але була напруга, бо ми не розуміли, що відбувається, і запитувати не було в кого. Тільки вже на ранок зрозуміли, що вся територія була оточена різними службами, і не можна було виїжджати", - говорить медійник.

Зазначимо, у ніч проти 22 лютого озброєний чоловік здійснив спробу проникнення до резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч. Чоловіка одразу ж спробували затримати агенти Секретної служби США та наказали йому опустити зброю, чого він не зробив, та підняв її в позицію для стрільби. Врешті, двоє агентів та заступник шерифа відкрили вогонь, у результаті чого чоловік дістав смертельні поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
614
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie