Валід Арфуш опинився в епіцентрі стрілянини в резиденції Трампа: "Чув крики, після цього постріли"

Валід Арфуш / © instagram.com/arfush_walid

Медійник та бізнесмен ліванського походження Валід Арфуш опинився в епіцентрі стрілянини в резиденції Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа.

Інцидент трапився у ніч проти 22 лютого. Чоловік намагався проникнути до резиденції Дональда Трампа зі зброєю та каністрою з пальним. Під час затримання зловмисника ліквідували.

Як виявилося, Валід Арфуш у той момент перебував у резиденції. Медійник був запрошений на захід, що відбувався в Мар-а-Лаго. У коментарі ТСН.ua Валід Арфуш пригадує, що о пів на другу ночі почув крики. Охоронці резиденції вигукнули: "Кинь зброю". Проте чоловік цього не зробив. Тож, після цього сталися постріли. За словами Валіда Арфуша, на місце події одразу прибули поліцейські та спецслужби. Правоохоронці вертольотами шукали, чи не було у зловмисника спільників.

"Чоловік під'їжджав туди на авто, вийшов одразу зі зброєю і маленькою каністрою з пальним. Те, що я чув з вікна, а це було о пів на другу ночі, спочатку крики. А там дуже тихо, але служби всюди, навіть коли президента немає, вони охороняють територію. Я чув крики: "Кинь зброю". Вони це повторили три рази. Схоже, чоловік не кинув зброю. Одразу після цього були постріли, було 7-9 пострілів. Після цього тиша, а через 5-7 хвилин під'їхали авто, точно понад 50, це і поліція, і ФБР, і Секретні служби. Почали вертольоти літати над резиденцію. Вони, схоже, шукали, чи був спільник. Це тривало до ранку", - говорить медійник.

Резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго / © Фото з відкритих джерел

Валід Арфуш пригадує, що одразу було зрозуміло, що щось сталося, і судячи зі звуків – саме стрілянина. Проте у той момент було доволі страшно. Було нерозуміння, що робити далі, куди йти та до кого звертатися. На ранок стало зрозуміло, що вся територія резиденції оточена і нікому не дозволяли звідти виїжджати.

"Було страшно через нерозуміння, що відбувається. Було зрозуміло, що хтось вдерся зі зброєю. Я тієї миті думав, куди бігти, але розумів, що немає куди. Але служби працюють добре. Але була напруга, бо ми не розуміли, що відбувається, і запитувати не було в кого. Тільки вже на ранок зрозуміли, що вся територія була оточена різними службами, і не можна було виїжджати", - говорить медійник.

Зазначимо, у ніч проти 22 лютого озброєний чоловік здійснив спробу проникнення до резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч. Чоловіка одразу ж спробували затримати агенти Секретної служби США та наказали йому опустити зброю, чого він не зробив, та підняв її в позицію для стрільби. Врешті, двоє агентів та заступник шерифа відкрили вогонь, у результаті чого чоловік дістав смертельні поранення.