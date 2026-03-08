ТСН у соціальних мережах

Гламур
336
2 хв

Син Наталії Сумської висловився про шлюб із коханою: "Насправді весілля в нас уже було"

Пара вже понад 12 років перебуває в стосунках

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В'ячеслав Хостікоєв

В'ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

Син зіркового подружжя акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва висловився про шлюб із коханою.

В'ячеслав Хостікоєв вже понад 12 років перебуває в стосунках із зіркою серіалу "Перші ластівки" Анастасією Рулою. В інтерв'ю Oboz.ua актор здивував, що в них вже й було весілля. Проте, офіційно за документами пара все ж таки не перебуває в шлюбі.

"Насправді весілля в нас уже було – якщо рахувати по суті, а не по документах. Ми разом понад 12 років, і для мене це набагато вагоміше за будь-які формальні процедури", - говорить В'ячеслав.

Актор зізнався, що в нього є своє бачення на шлюб. Хостікоєва дивує те, що чоловіком та дружиною пара може вважатися лише після штампу в паспорті. Проте сам Анатолій говорить, що для нього набагато важливіші ті роки, які вони з Анастасією прожили разом з коханням, підтримкою та спільними поглядами. За словами Хостікоєва, він вважає кохану своєю сім'єю ще від тієї миті, як закохався в неї.

В'ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

В'ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

"Щодо офіційного оформлення – у мене, можливо, трохи своє ставлення до цього. І мені завжди було цікаво: чому двоє людей вважаються чоловіком і дружиною лише після розпису? А якщо вони разом багато років, живуть одним життям, підтримують одне одного, кохають – це що тоді? Репетиція? Для мене все стало очевидним у той момент, коли я закохався в Настю. Ще тоді для себе все вирішив. Ми сім'я – і це не залежить від штампа в паспорті", - підсумував актор.

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Хостікоєв розкрив, де зараз перебуває та чим займається його старша сестра Дарина. Раніше Наталія Сумська зізнавалась, що повністю забезпечує доньку.

