"Меня облили грязью": клиентка Monobank прокомментировала инцидент с флагом РФ во время верификации

Монобанк / © ТСН.ua

Реклама

Клиентка Monobank , которой заблокировали счет из-за российского флага, отреагировала на инцидент. По словам девушки, ее несправедливо обвинили в пророссийских взглядах.

Об этом Карина Кольб написала в Threads .

Реакция девушки

После волны возмущения в Сети Карина Кольб опубликовала свою позицию. Девушка заверила: ее выставили «полным дерьмом и облили грязью просто так». На самом же деле, акцентирует она, ее взгляды сугубо проукраинские, больше, вся ее семья — на фронте.

Реклама

«Сначала я обратилась к Monobank по поводу того, что мне заблокировали карту. Я была вне дома и даже не обратила внимания на то, что висит на стене. После этого я увидела, что прославилась на весь интернет — на меня свалилось много хейта», — рассказала девушка.

Она подчеркнула, что за ее спиной был флаг Словении.

«Этот человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение», — упрекнула она Гороховскому.

Корина подчеркнула: она ни в коем случае не поддерживает страну-агрессора.

Реклама

«У меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине и люблю ее», — заверила девушка, добавив, что людям сегодня легко унизить кого-то и облить грязью.

Для подкрепления своих слов девушка выложила фото якобы и висевшего позади нее флага. Впрочем пользователи обратили внимание на разногласия . Часть корситов считает, что флаги разные, а девушка просто пытается отбелить свою репутацию.

На скандал отреагировал также военный Сергей Гнездилов. Он подчеркнул, что фактчекинг забрал у него несколько минут, кроме этого - он говорил с Кариной Кольб. Девушка рассказала, что в 2023 году переехала из Харькова в Словению в качестве беженца, а затем — в Германию.

«Я находилась дома у подруги, которая из Словении, она студентка, у нее действительно висит флаг Словении. Я не ожидала, что видеоидентификация будет происходить так быстро, и побежала как раз в ту комнату, где висел флаг. Мне сказали, что решение о разблокировании карты будет принято в течение следующих суток. На утро мне позвонила мама и сказала, что я "теперь очень известна. Мой отец - в Вооруженных Силах, я не понимаю, как можно было обвинить меня в приверженности России", - рассказала свою историю Карина.

Реклама

Гнездилов же не нашел никаких пророссийских взглядов у девушки на странице. На фотографиях — украинский флаг. В частности, она репостит группы поиска пропавших без вести и информацию из украинских источников.

По мнению Гнездилова, если инцидент окажется ошибкой, соучредитель банка со своей стороны может:

извиниться перед девушкой;

пообещать по меньшей мере блюрит лица своих клиентов при создании мемов в будущем;

в дальнейшем обращаться в правоохранительные органы, если есть подозрения в пророссийскости его клиентов.

"В противном случае это может привести к интересному показательному судебному кейсу", - подчеркнул военный.

Гнездилов добавил, что уже пообщался с Гороховским. По его словам, он убежден, что «флаг – русский, а девушка – лжет».

Реклама

«Я точно не хотел бы навредить mono, как банку, который многое делает для страны и Сил Обороны. Это сообщение призвано обратить внимание на проблему: соблюдение банковской тайны и конфиденциальности клиентских данных», — заключил он.

Ранее клиентке Monobank заблокировали счет после попытки пройти видеоверификацию на фоне флага России . Как рассказал соучредитель банка Олег Гороховский, именно появление символики страны-агрессора в ходе официальной процедуры идентификации стало причиной реакции банка. В соцсетях инцидент вызвал волну шуток и обсуждений. В то же время, некоторые пользователи предположили, что флаг могли ошибочно воспринять за российский.