Известное растение может остановить старение кожи — исследователи сделали неожиданное открытие

Ученые открыли естественный способ замедлить старение кожи / © Credits

Ученые обнаружили, что экстракт черного женьшеня может помочь замедлить процессы старения кожи, уменьшая воспаление и воздействуя на молекулярные механизмы, связанные с разрушением коллагена.

Об этом говорится в сообщении scitechdaily со ссылкой на исследования в журнале Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology.

Воспаление — ключевой фактор старения кожи

Старение кожи происходит из-за сочетания внутренних и внешних факторов. К внутренним относятся генетика и гормональные изменения, а к внешним ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха и другие воздействия окружающей среды.

Исследователи отмечают, что немаловажную роль в этом процессе играет хроническое низкоуровневое воспаление, которое со временем повреждает структуру тканей. Такое состояние учёные называют «воспалительным старением».

«В коже воспалительные молекулы, в частности интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухолей-α (TNF-α), активируют фермент MMP-1, разрушающий коллаген. Именно коллаген обеспечивает упругость кожи, а его разрушение приводит к появлению морщин и потере эластичности», — объясняют исследователи.

Чем особенный черный женьшень

Чтобы найти способы замедления старения, связанного с воспалением, исследователи изучили экстракт черного женьшеня (BGE).

Черный женьшень получают из растения Panax ginseng путем многократного пропаривания и сушки. При этой обработке обычные гинзенозиды превращаются в редкие соединения — Rg3, Rg5 и RK1, обладающие более сильной биологической активностью.

Результаты экспериментов

В ходе исследования ученые использовали клетки человека, отвечающие за формирование соединительной ткани. Оказалось, что даже маленькая концентрация экстракта темного женьшеня понижает активность фермента MMP-1, помогающего сохранить коллаген.

Также ученые применили трехмерную модель человеческой кожи, чтобы точнее воспроизвести реальные биологические процессы. В этой модели экстракт женьшеня снижал уровень простагландина E₂ (PGE₂) — молекулы, связанной с воспалением.

Кроме того, лечение повышало уровень TIMP-1 — природного ингибитора ферментов, разрушающих ткани. Это свидетельствует о том, что экстракт может помогать восстанавливать баланс между разрушением и восстановлением кожи.

Дополнительный молекулярный анализ показал, что активные соединения черного женьшеня способны взаимодействовать с белками, связанными с воспалительными процессами и старением.

По словам исследователей, результаты свидетельствуют, что экстракт черного женьшеня может снижать воспаление и замедлять процессы старения кожи. Это открывает возможности его использования в косметических и дерматологических средствах.

Напомним, ранее речь шла о напитках, поддерживающих организм. Особенно тогда, когда организм требует больше тепла и питательных веществ. Некоторые полезные напитки помогают быстро вернуть энергию.

Также было отмечено, что витамины или отдельные добавки могут быть неправильно соединены, что приводит к плохому усвоению.