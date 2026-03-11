- Дата публикации
Известное растение может остановить старение кожи — исследователи сделали неожиданное открытие
Ученые обнаружили, что экстракт черного женьшеня может замедлять старение кожи, уменьшая воспаление и разрушение коллагена.
Ученые обнаружили, что экстракт черного женьшеня может помочь замедлить процессы старения кожи, уменьшая воспаление и воздействуя на молекулярные механизмы, связанные с разрушением коллагена.
Об этом говорится в сообщении scitechdaily со ссылкой на исследования в журнале Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology.
Воспаление — ключевой фактор старения кожи
Старение кожи происходит из-за сочетания внутренних и внешних факторов. К внутренним относятся генетика и гормональные изменения, а к внешним ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха и другие воздействия окружающей среды.
Исследователи отмечают, что немаловажную роль в этом процессе играет хроническое низкоуровневое воспаление, которое со временем повреждает структуру тканей. Такое состояние учёные называют «воспалительным старением».
«В коже воспалительные молекулы, в частности интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухолей-α (TNF-α), активируют фермент MMP-1, разрушающий коллаген. Именно коллаген обеспечивает упругость кожи, а его разрушение приводит к появлению морщин и потере эластичности», — объясняют исследователи.
Чем особенный черный женьшень
Чтобы найти способы замедления старения, связанного с воспалением, исследователи изучили экстракт черного женьшеня (BGE).
Черный женьшень получают из растения Panax ginseng путем многократного пропаривания и сушки. При этой обработке обычные гинзенозиды превращаются в редкие соединения — Rg3, Rg5 и RK1, обладающие более сильной биологической активностью.
Результаты экспериментов
В ходе исследования ученые использовали клетки человека, отвечающие за формирование соединительной ткани. Оказалось, что даже маленькая концентрация экстракта темного женьшеня понижает активность фермента MMP-1, помогающего сохранить коллаген.
Также ученые применили трехмерную модель человеческой кожи, чтобы точнее воспроизвести реальные биологические процессы. В этой модели экстракт женьшеня снижал уровень простагландина E₂ (PGE₂) — молекулы, связанной с воспалением.
Кроме того, лечение повышало уровень TIMP-1 — природного ингибитора ферментов, разрушающих ткани. Это свидетельствует о том, что экстракт может помогать восстанавливать баланс между разрушением и восстановлением кожи.
Дополнительный молекулярный анализ показал, что активные соединения черного женьшеня способны взаимодействовать с белками, связанными с воспалительными процессами и старением.
По словам исследователей, результаты свидетельствуют, что экстракт черного женьшеня может снижать воспаление и замедлять процессы старения кожи. Это открывает возможности его использования в косметических и дерматологических средствах.
