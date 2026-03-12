ТСН у соціальних мережах

"Ми патріоти України": мати дівчини з триколором зробила заяву про скандал із Monobank

Мати дівчини із «триколором» прокоментувала скандал із Monobank. Жінка обурена вчинком Олега Гороховського.

В Україні стався скандал через триколор

В Україні стався скандал через триколор / © ТСН

Мати дівчини, яку співзасновник Monobank Олег Гороховський звинуватив у проросійських поглядах, прокоментувала ситуацію. Вона наголосила, що її родина є патріотичною.

Про це вона сказала у коментарі ТСН.ua.

Жінка наголосила, що вона була враженою публікацією Гороховського.

«Те, що моя дитина пише російською, ми не винні, що у нас викладали російською. Я вражена, що моя дитина постраждала через керівника банку, що він опублікував фото і написав, що заблокували „через немиту голову“. Щодо прапору РФ, то у мене два дні була істерика, бо ми патріоти України. Мій чоловік служить, отримав поранення. Хоча ще на початку війни міг виїхати, як багатодітний батько. А тут цей банкір просто обгидив нашу родину», — каже Ольга Кольб.

Скандал із Monobank: що відомо

Співзасновник банку Олег Гороховський заявив, що банк заблокував рахунок клієнтки, яка спробувала верифікуватися на фоні нібито російського прапора. Він опублікував допис з фото клієнтки під час відеоверифікації.

Виявилося, що цією клієнткою є Карина Кольб. Вона заявила, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Дівчина заявила, що це не російський прапор, а словенський.

Національний банк України розпочав перевірку дій співзасновника проєкту Monobank Олега Гороховського щодо оприлюднення даних клієнтки.

ТСН.ua розшукав цю дівчину та поспілкувався з нею і дізнався нові факти про її родину та життя.

Згодом Олег Гороховський опублікував офіційну заяву щодо нещодавнього інциденту з оприлюдненням фото клієнтки, яку він звинуватив у проросійських поглядах. Банкір пояснив свій вчинок емоційною втомою від війни та запевнив у безпеці персональних даних користувачів.

