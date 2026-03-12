- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 135
- Час на прочитання
- 2 хв
Як знятися з розшуку ТЦК через "Резерв+": покрокова інструкція
Після оплати штрафу за порушення правил військового обліку попереджувальна червона позначка у застосунку зникне.
Порушення правил військового обліку під час дії воєнного стану в Україні є підставою для оголошення військовозобов’язаного в розшук ТЦК. Щоб скасувати цей статус, потрібно сплатити штраф. Це можна зробити через застосунок «Резерв+».
Відповідне роз’яснення опублікували на сайті kadroland.
Для того, щоб сплатити штраф від ТЦК, потрібно:
встановити застосунок «Резерв+» через App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для смартфонів на Android);
увійти до застосунку, авторизуватися, відкрити розділ «Штрафи онлайн»;
подати заявку про визнання порушення.
Після подання заявки ТЦК має розглянути її протягом трьох днів.
Якщо порушення підтвердиться, користувачу надсилають відповідну постанову.
Після цього з’являється можливість сплатити штраф у зменшеному розмірі — 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми.
На оплату надається 20 днів. Якщо у цей термін не вдалося вкластися, тоді доведеться сплачувати повну суму — 17 000 гривень.
У разі подальшої несплати протягом наступних 20 днів штраф збільшується вдвічі й становитиме вже 34 000 гривень.
Після проведення оплати попереджувальна червона позначка про порушення у застосунку зникне.
Загалом уся процедура, як правило, займає близько чотирьох днів.
Щоб перевірити актуальний статус після оплати, необхідно оновити військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».
При цьому слід мати на увазі, що сплата штрафу закриває тільки те порушення, за яке його наклали.
Військовозобов’язаного можуть оштрафувати, якщо він:
не прибув за повісткою до ТЦК та СП;
не став на військовий облік, коли виповнилося 25 років;
не став на військовий облік за новою адресою;
не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
не надав майно (будівлю, споруду, транспорт) під час мобілізації;
не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.
Нагадаємо, раніше експерти назвали три дієві алгоритми дій для скасування статусу розшуку ТЦК — від сплати штрафу до звернення до Генштабу ЗСУ.