Як знятися з розшуку ТЦК через "Резерв+": покрокова інструкція

Застосунок "Резерв+" / © ТСН.ua

Порушення правил військового обліку під час дії воєнного стану в Україні є підставою для оголошення військовозобов’язаного в розшук ТЦК. Щоб скасувати цей статус, потрібно сплатити штраф. Це можна зробити через застосунок «Резерв+».

Відповідне роз’яснення опублікували на сайті kadroland.

Для того, щоб сплатити штраф від ТЦК, потрібно:

встановити застосунок «Резерв+» через App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для смартфонів на Android);

увійти до застосунку, авторизуватися, відкрити розділ «Штрафи онлайн»;

подати заявку про визнання порушення.

Після подання заявки ТЦК має розглянути її протягом трьох днів.

Якщо порушення підтвердиться, користувачу надсилають відповідну постанову.

Після цього з’являється можливість сплатити штраф у зменшеному розмірі — 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми.

На оплату надається 20 днів. Якщо у цей термін не вдалося вкластися, тоді доведеться сплачувати повну суму — 17 000 гривень.

У разі подальшої несплати протягом наступних 20 днів штраф збільшується вдвічі й становитиме вже 34 000 гривень.

Після проведення оплати попереджувальна червона позначка про порушення у застосунку зникне.

Загалом уся процедура, як правило, займає близько чотирьох днів.

Щоб перевірити актуальний статус після оплати, необхідно оновити військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

При цьому слід мати на увазі, що сплата штрафу закриває тільки те порушення, за яке його наклали.

Військовозобов’язаного можуть оштрафувати, якщо він:

не прибув за повісткою до ТЦК та СП;

не став на військовий облік, коли виповнилося 25 років;

не став на військовий облік за новою адресою;

не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надав майно (будівлю, споруду, транспорт) під час мобілізації;

не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.

Нагадаємо, раніше експерти назвали три дієві алгоритми дій для скасування статусу розшуку ТЦК — від сплати штрафу до звернення до Генштабу ЗСУ.