Зняття з розшуку ТЦК: коли доведеться сплачувати штраф і як його уникнути

Розшук ТЦК та СП

Оголошення у розшук ТЦК та СП є наслідком адміністративного правопорушення, але цей статус можна скасувати. Експерти назвали три дієві алгоритми дій — від сплати штрафу до звернення до Генштабу ЗСУ.

Про це написали на порталі «Юристи.UA».

Порушення правил військового обліку в Україні класифікується як адміністративне правопорушення. Відповідно, за нього передбачено адміністративне покарання — накладення штрафу.

Якщо громадянин не сплачує призначений з боку ТЦК штраф, установа може застосувати додаткові заходи. Одним із таких кроків є оголошення людини в розшук.

Як скасувати розшук ТЦК зі штрафом і без?

До юристів звернувся чоловік із запитанням, як можна скасувати розшук, оголошений ТЦК, а також чи існує можливість зробити це без сплати штрафу.

«Є кілька варіантів вирішення питання про зняття з розшуку», — вказав у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

За його словами, одним із варіантів є визнання порушення та добровільна сплата штрафу у розмірі 8500 грн.

Водночас, наголосив юрист, існують і способи вирішити ситуацію без оплати штрафу.

«У цьому варіанті необхідно подати заяву до ТЦК із проханням видалити дані з Реєстру щодо порушення Вами правил військового обліку та відкликання звернення з Нацполіції», — пояснив Айвазян.

Якщо ж ТЦК не реагує на таке звернення, громадянин має право звернутися до суду. Подібні справи розглядаються адміністративними судами за місцем проживання.

Ще один можливий шлях також передбачає подання заяви до ТЦК.

«Проте у разі відмови замість подання позову до адміністративного суду можна спробувати звернутися зі скаргою до ОТЦК чи вищих за рівнем установ (Генштаб, МО тощо). В деяких випадках такий алгоритм дій працює так само ефективно, як і судовий, та забирає менше часу», — поінформував адвокат.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в березні в застосунку «Дія» з’явиться можливість бронювання працівників оборонних та критичних підприємств навіть із некоректними даними або статусом у розшуку ТЦК. Такі фахівці отримають тимчасову бронь на 45 діб від першого дня роботи. Загалом бронювання надається на 6 місяців (посадовцям — на весь період мобілізації) і розглядається до 72 год. Підтвердженням є запис у «Резерв+» або паперовий витяг від роботодавця.

Заброньовані не скеровуються на ВЛК і зберігають відстрочку навіть у відпустці. Виїзд за кордон не є автоматичним і потребує окремих погоджень. Бронювання анулюється у разі звільнення, втрати підприємством спецстатусу або якщо зарплата працівника нижча за 21 617,5 грн.

Зауважимо, у Верховній Раді обговорюють запровадження додаткових санкцій для ухилянтів від мобілізації та тих, хто вчинив СЗЧ. Серед імовірних обмежень розглядають блокування банківських рахунків, заборону на отримання кредитів та керування транспортом за аналогією з покараннями для боржників за аліментами. Наразі ці ініціативи лише на стадії дискусій.