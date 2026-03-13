Вічна проблема зі стрейч‑плівкою вирішена: тепер кінець можна знайти за секунди

Як знайти кінець стрейч‑плівки / © Фото з відкритих джерел

Просто змочіть пальці звичайною водою з-під крану і візьміть у руки рулон. Після цього почніть обертати його круговими рухами в різні боки, наче віджимаєте зайву вологу з тканини.

Завдяки вологі на пальцях створюється додаткове тертя, а тому ви краще відчуваєте стики шарів стрейч-плівки. Такий простий метод допоможе вам буквально за кілька секунд знайти кінець рулону. Він або підніметься сам під час обертання, або ви його відчуєте під пальцями.

А щоб більше не шукати кінець стрейч-плівки, скористайтесь одним з таких простих прийомів після відрізання потрібного вам шматка:

на вільний край можна приклеїти невеликий шматочок скотчу або кольоровий паперовий стікер — він буде слугувати зручним маркером;

зробіть на краю плівки невеликий загин і ви більше не загубите кінець.

Як бачите, все дуже просто. І ви більше не витрачатимете свій дорогоцінний час на дрібниці.