Ормузский пролив / © Associated Press

Длительное закрытие Ормузского пролива из-за войны между США, Израилем и Ираном может повлечь глобальный экономический спад, близкий по масштабу к кризису 2008 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Rapidan Energy Group.

В базовом сценарии цена Brent этим летом может вырасти почти до $130 за баррель.

Если же перебои продлятся до августа или дольше, это может потребовать еще большего падения спроса для компенсации потерь поставки. По оценке компании такой сценарий способен спровоцировать годовое сокращение глобального потребления нефти в 2026 году.

Аналитики Rapidan отмечают, что цены на нефть почти вдвое с конца февраля на фоне эскалации войны между США, Израилем и Ираном. Это усилило опасение одновременного ускорения инфляции и замедления мировой экономики.

Текущая макроэкономическая ситуация менее критична, чем во время нефтяных шоков 1970-х или финансового кризиса 2007-2008 годов, поскольку экономики стали менее зависимыми от нефти, а центральные банки имеют более устойчивые монетарные механизмы, считают в Rapidan. В то же время, аналитики предупреждают, что дальнейший рост цен на нефть может углубить финансовые и макроэкономические риски.

В случае блокировки пролива к августу дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале может составить около 6 млн баррелей в сутки. Даже после возможного возобновления судоходства в начале августа рынок будет напряженным до сентября из-за низких запасов нефти и постепенного возобновления экспорта из стран Персидского залива.

Ситуация по Ормузскому проливу — последние новости

На фоне войны на Ближнем Востоке, начавшейся в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану, судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось. Иранские силы атаковали несколько судов, которые, по их словам, игнорировали предупреждения о проходе, а Тегеран предупредил о возможности блокирования кораблей поддержавших «агрессию» стран.

Перекрытие проливов оказывает существенное влияние на глобальные рынки. Наиболее страдают экспортеры нефти и газа Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Ирак, которые критически зависят от этого маршрута и фактически не имеют полноценных альтернатив для морского экспорта. В результате поставки энергоносителей резко сокращаются, что усиливает давление на мировые рынки.

Эксперты отмечают, что нарушение судоходства через Ормузский пролив уже привело к сбоям в поставках нефти, удобрений, зерна и растительных масел. Это подталкивает цены к многомесячным максимумам и создает риски снижения урожаев ключевых культур, таких как пшеница и рис, что в перспективе может привести к дальнейшему подорожанию продовольствия в мире.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов со всего мира, за исключением американских и израильских кораблей и танкеров.

Отдельные страны начали договариваться с Ираном, чтобы их суда смогли безопасно пройти через пролив. Речь идет об индийских, китайских, иранских и пакистанских кораблях.

16 марта президент США Дональд Трамп попросил у других стран помощи в своей военной операции «Эпическая ярость» против Ирана, которую он проводит совместно с Израилем. Трамп считает, что страны, пострадавшие от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, должны направить военные корабли вместе с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным.

