Игрушка. / © Getty Images

Накануне вечером 27 мая армия РФ ударила по жилому кварталу Херсона из реактивной системы залпового огня. Пострадала многодетная семья, отец которой погиб. Мама и дети получили травмы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты ударили прямо по детской площадке в Шуменском микрорайоне города. В момент атаки там находились родители с детьми.

«Под удар попала и детская площадка, из-за чего пострадала многодетная семья. Отец от полученных травм погиб на месте. Мама и две маленькие дочери ранены», — подчеркнул чиновник.

Известно, что кроме травмированных детей в семье еще есть совершеннолетняя девушка и несовершеннолетние мальчики. Сейчас о них заботится служба по делам детей.

Что известно о состоянии травмированных

Очень тяжелым остается состояние трехлетней девочки. В результате удара она получила взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, туловища, рук, ног и грудной клетки. Ребенка эвакуировали в Николаев, где ему сделали операцию и удалили осколки из головы. Ее переведут в «Охматдет», когда состояние улучшится.

У потерпевшей старшей сестрички, которой шесть лет, взрывная травма и осколочные ранения спины. Ее тоже прооперировали. Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также пострадала 36-летняя мать девочек. Ее состояние оценивают как тяжелое. У женщины осколочные ранения конечностей и живота, контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Медики борются за ее жизнь.

Правоохранители отмечают, что обстрелы Херсона продолжаются в течение дня, в городе фиксируются многочисленные взрывы и разрушения гражданской инфраструктуры.

