Кровавый удар по детской площадке: отец погиб, за жизнь матери и маленьких дочерей борются медики — детали трагедии
В Херсоне трагедия произошла на детской площадке — российский удар разрушил жизнь семьи.
Накануне вечером 27 мая армия РФ ударила по жилому кварталу Херсона из реактивной системы залпового огня. Пострадала многодетная семья, отец которой погиб. Мама и дети получили травмы.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, оккупанты ударили прямо по детской площадке в Шуменском микрорайоне города. В момент атаки там находились родители с детьми.
«Под удар попала и детская площадка, из-за чего пострадала многодетная семья. Отец от полученных травм погиб на месте. Мама и две маленькие дочери ранены», — подчеркнул чиновник.
Известно, что кроме травмированных детей в семье еще есть совершеннолетняя девушка и несовершеннолетние мальчики. Сейчас о них заботится служба по делам детей.
Что известно о состоянии травмированных
Очень тяжелым остается состояние трехлетней девочки. В результате удара она получила взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, туловища, рук, ног и грудной клетки. Ребенка эвакуировали в Николаев, где ему сделали операцию и удалили осколки из головы. Ее переведут в «Охматдет», когда состояние улучшится.
У потерпевшей старшей сестрички, которой шесть лет, взрывная травма и осколочные ранения спины. Ее тоже прооперировали. Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Также пострадала 36-летняя мать девочек. Ее состояние оценивают как тяжелое. У женщины осколочные ранения конечностей и живота, контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Медики борются за ее жизнь.
Как сообщалось, вечером 27 мая россияне обстреляли детскую площадку в Херсоне. Оккупанты нанесли удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.
Правоохранители отмечают, что обстрелы Херсона продолжаются в течение дня, в городе фиксируются многочисленные взрывы и разрушения гражданской инфраструктуры.