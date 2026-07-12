Реклама

Китай завершив будівництво найбільшого у світі залізничного вокзалу за площею.

Новий транспортний вузол «Чунцін-Схід» займає 1,22 мільйона квадратних метрів, що можна порівняти приблизно зі 170 футбольними полями, а його зведення тривало лише 38 місяців, пише Oddity Central.

Новий вокзал розташований у мегаполісі Чунцін на південному заході Китаю та вже вважається одним із наймасштабніших інфраструктурних проєктів країни.

Реклама

За площею «Чунцін-Схід» приблизно у шість разів перевищує знаменитий нью-йоркський вокзал Grand Central Terminal і майже у 15 разів більший за Leipzig Hauptbahnhof — найбільший залізничний вокзал Європи. Його територія навіть більш ніж удвічі перевищує площу держави-міста Ватикан.

Гігантський транспортний комплекс має 29 платформ, 15 залізничних колій і сягає восьми поверхів у висоту. Будівлю накриває величезний сталевий трубчастий дах вагою 16 500 тонн.

Кожна платформа має довжину 400 метрів, що дозволяє приймати найдовші китайські швидкісні потяги. У години найбільшого навантаження вокзал здатний обслуговувати до 16 тисяч пасажирів щогодини.

Однією з найскладніших особливостей проєкту стало його розташування. Вокзал фактично побудували на місці гірського масиву.

Реклама

Найбільший залізничний вокзал у світі

Чунцін відомий своїм складним рельєфом із численними пагорбами та горами, тому спорудження настільки масштабного транспортного вузла стало серйозним інженерним викликом.

Перед початком будівництва робітникам довелося прорубати й підірвати частину гори, а потім повністю вирівняти територію під майбутній вокзал.

Для реалізації проєкту використали майже 2 мільйони кубічних метрів бетону та близько 366 тисяч тонн сталі.

До будівництва залучили до 40 тисяч робітників, а також велику кількість роботизованої техніки, яка допомагала виконувати складні й небезпечні роботи.

Реклама

Попри грандіозні масштаби, спорудження транспортного вузла тривало лише 38 місяців. Для настільки масштабного інфраструктурного об’єкта це надзвичайно короткий термін.

Фахівці зазначають, що в багатьох країнах світу на погодження та отримання всіх необхідних дозволів для реалізації подібного проєкту може знадобитися навіть більше часу, ніж Китай витратив на повне будівництво нового вокзалу.

Нагадаємо, найбільший пасажирський літак у світі кардинально зміниться.

Новини партнерів