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Свириденко официально подала заявление об отставке в Верховную Раду
Официальное заявление об отставке главы Кабмина Юлии Свириденко уже передано на рассмотрение Верховной Рады.
Премьер-министр Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
«В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко», — сообщил он.
По словам Стефанчука, парламент рассмотрит увольнение Свириденко в ближайшее время «в соответствии с установленной процедурой».
Глава Верховной Рады поблагодарил премьера за работу во главе правительства «в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение Украины на пути в Европейский Союз».
Отставка правительства: последние новости
Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и предложил премьеру Свириденко другую должность.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, кто может возглавить новое правительство вместо Свириденко. По его словам, уже определен предполагаемый новый глава правительства, а также сформирован предварительный список министров, которые могут сохранить свои должности или возглавить новые ведомства.
Раньше мы писали, когда нардепы уволят Свириденко и назначат нового премьера.