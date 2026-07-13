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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Свириденко официально подала заявление об отставке в Верховную Раду

Официальное заявление об отставке главы Кабмина Юлии Свириденко уже передано на рассмотрение Верховной Рады.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уходит со своей должности

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уходит со своей должности / © Владимир Зеленский

Премьер-министр Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко», — сообщил он.

По словам Стефанчука, парламент рассмотрит увольнение Свириденко в ближайшее время «в соответствии с установленной процедурой».

Глава Верховной Рады поблагодарил премьера за работу во главе правительства «в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение Украины на пути в Европейский Союз».

Отставка правительства: последние новости

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и предложил премьеру Свириденко другую должность.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, кто может возглавить новое правительство вместо Свириденко. По его словам, уже определен предполагаемый новый глава правительства, а также сформирован предварительный список министров, которые могут сохранить свои должности или возглавить новые ведомства.

Раньше мы писали, когда нардепы уволят Свириденко и назначат нового премьера.

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Дата публикации
Количество просмотров
218
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