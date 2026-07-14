Длинные ноги у лаванды: как сохранить красивую форму куста и предотвратить одеревенение и вытягивание

Лаванда / © Associated Press

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Лаванда— прекрасное дополнение к любому саду, она отличается пышной фиолетовой листвой и насыщенным ароматом. Приукоренная лаванда требует тщательного ухода, поскольку при недостаточном уходе растение может стать длинностебельным и деревянистым.

Что нужно сделать с вашей лавандой прямо сейчас, рассказывает Express.co.uk.

Когда лаванду называют «длинноногим» растением, это означает, что у растения образовались длинные, редкие и зачастую одревесневшие стебли с меньшим количеством листьев и цветов, чем у здорового растения. Чтобы избежать этого во время сезона цветения, эксперт по садоводству и автор TikTok Иш посоветовал другим садоводам быстро обрезать лаванду.

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Если ваша лаванда выглядит немного длинноногой или деревянистой внизу, вам нужно сделать это правильно, иначе у вас вообще не будет лаванды, а это невероятно просто, говорит Иш.

Как предотвратить вытягивание лаванды

В идеале лаванду следует обрезать в конце лета, желательно в августе или сентябре, что вы ещё можете сделать. Чтобы придать вашей лаванде более красивую форму к летнему сезону, Иш объясняет, что такая обрезка в последнюю минуту вполне уместна.

Обрезка в начале лета поможет предотвратить вытягивание и одревеснение растения. Обрезка поможет сохранить аккуратный и эстетичный вид растения, а также будет способствовать появлению новых побегов.

Неправильная или несвоевременная обрезка может привести к тому, что лаванда станет вытянутой и деревянистой, а также не зацветет в будущем. Если вы заметили, что у вас много листьев лаванды на верхушке, но стебли опадают, вам нужно немного ее подрезать. Иш посоветовал избегать обрезания стеблей до древесной части, поскольку вы рискуете не добиться достаточного роста растения. Вместо этого просто срежьте немного верхушки, где находятся отцветшие цветы.

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Иш пояснил, что такая небольшая обрезка будет стимулировать лаванду «расти», а также уменьшит вес стеблей. Но когда дело доходит до конца лета, в августе-сентябре, можно провести крупную летнюю обрезку.

Итак, если брать всё растение лаванды, а не только зелёные листья, то срезать примерно от трети до половины.

Это кажется очень, очень суровым, но в результате в следующем году вы получите эти чудесные цветы, которые будут расти кустами, а не высокими, чтобы не разбрасываться повсюду.

«Итак, если вы хотите не допустить, чтобы ваша лаванда стала слишком длинной и деревянистой, теперь вы знаете, что делать»

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Что касается правильной посадки лаванды, убедитесь, что она расположена в солнечном месте, и используйте хорошо дренированную почву.

Как правило, периодические осадки и дождь помогают поддерживать влажность лаванды.

Чтобы убедиться, что ваша лаванда получает все необходимые питательные вещества, садоводам рекомендуется насыпать здоровый компост поверх почвы.

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