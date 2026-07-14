Какому знаку Зодиака повезет 15 июля

Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 15 июля?

Нынешний деь — во всяком случае, первая его половина — самими звездами предназначен для составления планов на будущее, касающихся любых сторон нашей жизни. Уже после обеда можно начинать их воплощение в жизнь, главное, чтобы старт был плавным, только в таком случае они окажутся действительно успешными.

Также в этот день можно задавать окружающим вопросы, ответ на которые мы хотим получить давно: время благоприятно для того, чтобы они захотели удовлетворить наше — вполне законное — любопытство. Правда, для этого очень важно формулировать тему для разговора максимально тактично, иначе с нами вряд ли кто-то захочет общаться.

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Рак

Раки наконец-то смогут принять важное для себя решение, которое они уже довольно продолжительное время откладывали на потом. При этом совершенно неважно, какой жизненной сферы оно будет касаться, главное — сделать этот шаг, чтобы избавиться от его необходимости и неизбежности.

Скорее всего, выбор, который они сделают в это время, окажется удачным, и в результате представители знака почувствуют невероятную легкость — как будто бы с их плеч свалилась невероятная тяжесть, поскольку все предыдущее время нерешенные проблемы давили на них.

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