Почему в СССР сливочное масло было ярко-желтым: секрет, который удивит даже тех, кто помнит те времена

Почему в СССР масло было желтым / © pexels.com

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На самом деле причина яркого цвета гораздо проще и связана не с секретными технологиями, а с особенностями кормления скота, производства и хранения молочной продукции.

Главный секрет — природный каротин

За цвет сливочного масла отвечает бета-каротин — природный пигмент, содержащийся в свежей зеленой траве. Именно он придает желтый или оранжевый оттенок моркови, тыквы и многим другим овощам.

Когда коровы большую часть времени пасутся на лугах и употребляют в пищу много свежей травы, каротин накапливается в молоке. Именно поэтому масло, изготовленное из такого молока, приобретает насыщенный золотистый цвет.

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В холодное время года ситуация меняется. Рацион животных состоит преимущественно из сена, силоса и комбикормов, у которых природного каротина значительно меньше. Поэтому сливочное масло становится светлее.

Почему советское масло было желтее

В период СССР значительная часть молочного хозяйства базировалась именно на пастбищном содержании коров. В летний сезон животные практически постоянно находились на открытых лугах, употребляя в пищу свежую зелень.

Благодаря этому молоко содержало больше природных пигментов, а масло имело характерный насыщенный желтый оттенок. Кроме того, классическое сливочное масло производили с высокой массовой долей молочного жира — около 82,5%. Чем выше жирность продукта, тем выразительнее выглядит его естественный цвет.

Почему современное масло часто имеет бледный цвет

Сегодня технологии молочного производства значительно отличаются от используемых десятки лет назад.

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На больших фермах коровы предпочтительно содержатся в закрытых помещениях и получают сбалансированные кормовые смеси. Такое питание обеспечивает стабильную продуктивность, однако содержит меньше природного каротина, чем свежая трава.

В результате даже качественное натуральное сливочное масло может иметь светло-желтый или почти кремовый оттенок вне зависимости от времени года. Это не означает, что продукт хуже качества.

Влияние хранения на цвет масла

Не все знают, что природный каротин очень чувствителен к свету и кислороду.

Раньше масло быстро попадало от производителя к покупателю, а упаковывали его преимущественно в пергаментную бумагу. Сегодня же продукция может находиться на складах и полках магазинов под ярким освещением.

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Поэтому природный пигмент постепенно разрушается, а цвет масла становится менее насыщенным.

Добавляют ли в сливочное масло красители

Иногда производители используют бета-каротин в качестве натурального пищевого красителя, чтобы сделать продукт более привлекательным для покупателей.

Следует отметить, что такая добавка разрешена в пищевой промышленности и не свидетельствует о низком качестве масла. Напротив, бета-каротин является природным веществом, которое также является источником провитамина А.

Значит желтый цвет, что масло качественнее

Не всегда.

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Насыщенный желтый оттенок может быть результатом:

природного высокого содержания каротина;

летнего молока от коров, пасшихся на лугах;

высокой жирности продукта;

добавление разрешенного натурального бета-каротина.

Так же светлый цвет отнюдь не доказательство того, что масло содержит растительные жиры или изготовлено с нарушением технологии.

При выборе продукта гораздо важнее обращать внимание на состав, жирность, репутацию производителя и соответствие государственным стандартам, а не только его оттенок.

Ярко-желтое сливочное масло, которое многие помнят еще с советских времен, обязано своим цветом прежде всего природному каротину, поступавшему в молоко благодаря свежей траве в рационе коров. Дополнительную роль играли высокая жирность продукта и более короткие сроки хранения.

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Современное масло часто имеет более светлый цвет из-за изменения технологий содержания скота, особенностей производства и более длительной логистики. Поэтому оттенок продукта не является надежным показателем его качества — оценивать следует прежде всего состав и характеристики самого масла.

FAQ

Почему сливочное масло желтое?

Желтый цвет сливочного масла обусловлен содержанием природного бета-каротина в молоке. Чем больше свежей травы потребляет корова, тем больше каротина попадает в молоко, а готовый продукт приобретает более насыщенный желтый оттенок.

Почему современное сливочное масло светлее, чем в СССР?

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Основная причина состоит в современных методах содержания скота. Коровы реже выпасаются на естественных лугах и предпочтительно получают сбалансированные кормовые смеси. Кроме того, длительное хранение и воздействие света постепенно разрушают каротин, из-за чего масло выглядит более светлым.

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