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Хрустящие луковые кольца: рецепт идеальной домашней закуски
Золотистая корочка, нежный лук внутри и пикантный соус — именно так выглядит закуска, которая давно стала хитом в соцсетях.
Иногда самые лучшие блюда — самые простые. Хрустящие луковые кольца давно стали классикой американского стритфуда, но приготовить их на собственной кухне совсем несложно, об этом рассказали на странице iramsfoodstory. Главный секрет — двойная панировка, которая создает ту самую аппетитную золотистую корочку, которая так приятно хрустит с каждым кусочком. А дополняет блюдо насыщенный сливочно-пряный соус, который идеально подчеркивает вкус.
Ингредиенты
Для луковых колец
средний лук — 3 шт.
масло
Для жидкого кляра
пшеничная мука — 1 стакан
кукурузный крахмал — 2 ст. л.
разрыхлитель — 1 ч. л
соль
чесночная приправа — 1 ст. л
копченая паприка — 1 ст. л.
молотый чёрный перец — 1 ч. л
холодная вода — примерно 2/3 стакана (при необходимости можно добавить чуть больше или чуть меньше, чтобы получилось густое тесто)
Для сухой панировки
пшеничная мука — 1 стакан
кукурузный крахмал — 2 ст. л.
сушеная петрушка — 1 ст. л
соль
чесночный порошок — 1 ч. л
молотый черный перец — 1 ч. л
панировочные сухари — 1,5 стакана
Для соуса
майонез — ½ стакана
кетчуп — 2 ст. л.
вустерский соус — 1 ст. л
чесночная приправа — 1 ст. л
соль
чёрный перец
Приготовление
Очистите лук и нарежьте его кольцами толщиной примерно 2,5 см.
Разделите кольца друг от друга, удалите тонкие внутренние перегородки и тщательно просушите бумажным полотенцем, если на них осталась влага.
В глубокой миске смешайте муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль, черный перец, чесночную приправу и копченую паприку.
Постепенно влейте холодную воду, постоянно перемешивая, пока не получите густой однородный кляр.
Отдельно приготовьте сухую панировку: смешайте муку, кукурузный крахмал, соль, черный перец, чесночную приправу, сушеную петрушку и сухари.
Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Каждое луковое кольцо сначала окуните в жидкое тесто, чтобы оно было полностью покрыто, а затем тщательно обваляйте в сухой панировке.
Для соуса смешайте майонез, кетчуп, вустерский соус, чесночный порошок, соль и перец до однородной консистенции.
Разогрейте масло до температуры 175 °C.
Обжаривайте луковые кольца небольшими порциями, по 3–4 штуки, примерно 2–3 минуты, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
Выложите готовые кольца на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, и подавайте горячими вместе с ароматным соусом.
Хрустящие луковые кольца — это минимум усилий, дарящий максимум удовольствия. Благодаря двойной панировке они получаются невероятно хрустящими снаружи и нежными внутри, а домашний соус придаёт блюду завершающий штрих.