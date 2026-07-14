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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
55
Время на прочтение
2 мин

Хрустящие луковые кольца: рецепт идеальной домашней закуски

Золотистая корочка, нежный лук внутри и пикантный соус — именно так выглядит закуска, которая давно стала хитом в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Хрустящие луковые кольца tiktok.com/@iramsfoodstory

Хрустящие луковые кольца tiktok.com/@iramsfoodstory

Иногда самые лучшие блюда — самые простые. Хрустящие луковые кольца давно стали классикой американского стритфуда, но приготовить их на собственной кухне совсем несложно, об этом рассказали на странице iramsfoodstory. Главный секрет — двойная панировка, которая создает ту самую аппетитную золотистую корочку, которая так приятно хрустит с каждым кусочком. А дополняет блюдо насыщенный сливочно-пряный соус, который идеально подчеркивает вкус.

Ингредиенты

Для луковых колец

  • средний лук — 3 шт.

  • масло

Для жидкого кляра

  • пшеничная мука — 1 стакан

  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.

  • разрыхлитель — 1 ч. л

  • соль

  • чесночная приправа — 1 ст. л

  • копченая паприка — 1 ст. л.

  • молотый чёрный перец — 1 ч. л

  • холодная вода — примерно 2/3 стакана (при необходимости можно добавить чуть больше или чуть меньше, чтобы получилось густое тесто)

Для сухой панировки

  • пшеничная мука — 1 стакан

  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.

  • сушеная петрушка — 1 ст. л

  • соль

  • чесночный порошок — 1 ч. л

  • молотый черный перец — 1 ч. л

  • панировочные сухари — 1,5 стакана

Для соуса

  • майонез — ½ стакана

  • кетчуп — 2 ст. л.

  • вустерский соус — 1 ст. л

  • чесночная приправа — 1 ст. л

  • соль

  • чёрный перец

Хрустящие луковые кольца tiktok.com/@iramsfoodstory

Хрустящие луковые кольца tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготовление

  1. Очистите лук и нарежьте его кольцами толщиной примерно 2,5 см.

  2. Разделите кольца друг от друга, удалите тонкие внутренние перегородки и тщательно просушите бумажным полотенцем, если на них осталась влага.

  3. В глубокой миске смешайте муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль, черный перец, чесночную приправу и копченую паприку.

  4. Постепенно влейте холодную воду, постоянно перемешивая, пока не получите густой однородный кляр.

  5. Отдельно приготовьте сухую панировку: смешайте муку, кукурузный крахмал, соль, черный перец, чесночную приправу, сушеную петрушку и сухари.

  6. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

  7. Каждое луковое кольцо сначала окуните в жидкое тесто, чтобы оно было полностью покрыто, а затем тщательно обваляйте в сухой панировке.

  8. Для соуса смешайте майонез, кетчуп, вустерский соус, чесночный порошок, соль и перец до однородной консистенции.

  9. Разогрейте масло до температуры 175 °C.

  10. Обжаривайте луковые кольца небольшими порциями, по 3–4 штуки, примерно 2–3 минуты, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

  11. Выложите готовые кольца на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, и подавайте горячими вместе с ароматным соусом.

Хрустящие луковые кольца — это минимум усилий, дарящий максимум удовольствия. Благодаря двойной панировке они получаются невероятно хрустящими снаружи и нежными внутри, а домашний соус придаёт блюду завершающий штрих.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
55
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