Хрустящие луковые кольца: рецепт идеальной домашней закуски

Хрустящие луковые кольца tiktok.com/@iramsfoodstory

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Иногда самые лучшие блюда — самые простые. Хрустящие луковые кольца давно стали классикой американского стритфуда, но приготовить их на собственной кухне совсем несложно, об этом рассказали на странице iramsfoodstory. Главный секрет — двойная панировка, которая создает ту самую аппетитную золотистую корочку, которая так приятно хрустит с каждым кусочком. А дополняет блюдо насыщенный сливочно-пряный соус, который идеально подчеркивает вкус.

Ингредиенты

Для луковых колец

средний лук — 3 шт.

масло

Для жидкого кляра

пшеничная мука — 1 стакан

кукурузный крахмал — 2 ст. л.

разрыхлитель — 1 ч. л

соль

чесночная приправа — 1 ст. л

копченая паприка — 1 ст. л.

молотый чёрный перец — 1 ч. л

холодная вода — примерно 2/3 стакана (при необходимости можно добавить чуть больше или чуть меньше, чтобы получилось густое тесто)

Для сухой панировки

пшеничная мука — 1 стакан

кукурузный крахмал — 2 ст. л.

сушеная петрушка — 1 ст. л

соль

чесночный порошок — 1 ч. л

молотый черный перец — 1 ч. л

панировочные сухари — 1,5 стакана

Для соуса

майонез — ½ стакана

кетчуп — 2 ст. л.

вустерский соус — 1 ст. л

чесночная приправа — 1 ст. л

соль

чёрный перец

Хрустящие луковые кольца tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготовление

Очистите лук и нарежьте его кольцами толщиной примерно 2,5 см. Разделите кольца друг от друга, удалите тонкие внутренние перегородки и тщательно просушите бумажным полотенцем, если на них осталась влага. В глубокой миске смешайте муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль, черный перец, чесночную приправу и копченую паприку. Постепенно влейте холодную воду, постоянно перемешивая, пока не получите густой однородный кляр. Отдельно приготовьте сухую панировку: смешайте муку, кукурузный крахмал, соль, черный перец, чесночную приправу, сушеную петрушку и сухари. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Каждое луковое кольцо сначала окуните в жидкое тесто, чтобы оно было полностью покрыто, а затем тщательно обваляйте в сухой панировке. Для соуса смешайте майонез, кетчуп, вустерский соус, чесночный порошок, соль и перец до однородной консистенции. Разогрейте масло до температуры 175 °C. Обжаривайте луковые кольца небольшими порциями, по 3–4 штуки, примерно 2–3 минуты, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Выложите готовые кольца на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, и подавайте горячими вместе с ароматным соусом.

Хрустящие луковые кольца — это минимум усилий, дарящий максимум удовольствия. Благодаря двойной панировке они получаются невероятно хрустящими снаружи и нежными внутри, а домашний соус придаёт блюду завершающий штрих.

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