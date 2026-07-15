Цена решения — сотни тысяч жизней: Берлинская резко отреагировала на увольнение Федорова из Минобороны

Берлинская предупреждает о страшных последствиях увольнения Федорова из Минобороны

Реклама

Известная военная волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская прокомментировала отставку Михаила Федорова с должности министра обороны. По ее мнению, это роковое решение.

Об этом она написала в Telegram.

«Назначить Федорова министром обороны одно из самых мудрых решений президента Зеленского. Уволить Федорова сейчас — одна из самых больших ошибок президента Зеленского», — считает волонтер.

Реклама

Она высоко оценила работу команды Федорова, назвав их подходы к ведению технологической войны «безусловно талантливыми», а местами «без преувеличения гениальными».

Волонтер сравнила нынешнее критическое состояние оборонной системы страны с тяжелой смертельной болезнью, при которой классические методы больше не работают.

«Ситуация у нас настолько плохая, что обычное хорошее управление уже не поможет. Это уже не простуда, не бронхит и даже не пневмония. Последние стадии туберкулеза. Здесь требуется не обычный терапевт, а консилиум светил медицины. Нас спасут только асимметричные, технологические, нестандартные и исключительно гениальные решения», — пишет Берлинская.

Она убеждена, что решение об уходе Федорова из Минобороны будет стоить Украине «безумно дорого».

Реклама

«Цена будет — жизнь и здоровье сотен тысяч людей. Сотен тысяч, если не больше. Очень хочу ошибиться. Но я четко и по существу отвечаю за каждый свой прогноз в течение 12 лет войны. Роковая ошибка президента», — подытожила Мария Берлинская.

Ранее нардепы рассказали, что Владимир Зеленский предложит нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

Сам Федоров сегодня вечером подтвердил, что уходит из Минобороны.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. На следующий день премьер Юлия Свириденко официально подала в Верховную Раду заявление об отставке.

Реклама

Новости партнеров