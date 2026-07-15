ССО заявило о поражении Балаклавской ТЭС в Севастополе: что известно

ССО поразили ТЭС в Севастополе

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Силы специальных операций ВСУ сообщили о поражении Балаклавской теплоэлектростанции во временно оккупированном Севастополе. По данным военных, операцию провели совместно с подразделениями Deep Strike и представителями Движения сопротивления ССО.

Об этом сообщили в Силах специальных сделок.

По информации ССО, удар по объекту был нанесен в ночь на 14 июля.

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По предварительным данным, в результате атаки поврежден машинный цех с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E. В ССО отметили, что в случае повреждения насосного оборудования восстановление станции может занять от двух до пяти месяцев.

В сообщении отмечается, что Балаклавская ТЭС — один из ключевых энергетических объектов оккупированного Крыма. Вместе с Таврической ТЭС в Симферополе она обеспечивает большую часть собственной генерации электроэнергии на полуострове.

В ССО также отметили, что стабильное электроснабжение критически важно для функционирования российской военной инфраструктуры в Крыму, в частности узлов связи, пунктов управления, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы, средств противовоздушной обороны, ремонтных предприятий, объектов Черноморского флота и военных аэродромов.

По оценке украинских военных, поражение объектов энергогенерации на оккупированном полуострове может оказать существенное влияние на логистические и боевые возможности российских войск.

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Напомним, Силы спецопераций добрались до последнего крупного бензинового НПЗ России. В ВСУ заявили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане.

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