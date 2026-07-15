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- Украина
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МАУП заняла 1 место в рейтинге "Топ-10 лучших частных университетов 2026" Новости компаний
Недавно информационный ресурс "Образование.UA" обнародовал ежегодный консолидированный рейтинг "Топ-10 лучших частных университетов 2026" . По его результатам Межрегиональная Академия управления персоналом ( МАУП ) в очередной раз заняла первое место!
В тройку лидеров также вошли: Университет "Киевская школа экономики" (2 место) и Украинский Католический Университет (3 место).
Консолидированный рейтинг от “Освіта.UA” формируется на основе результатов трех авторитетных ранжировок: “Топ-200 Украина”, Scopus и “Бал НМТ на контракт”. Такой подход позволяет комплексно оценить деятельность высших учебных заведений, учитывая их академические результаты, научную активность и уровень подготовки поступающих.
Итоговая позиция каждого университета определяется как сумма мест, полученных во всех трех рейтингах. Именно поэтому Топ-10 лучших частных университетов 2026 является одним из наиболее показательных инструментов для сравнения частных ЗВО Украины.
Устойчивое первое место МАУП подтверждает системное развитие Академии, ее стабильные результаты в ключевых национальных рейтингах и последовательную работу над качеством образования и научной деятельности.