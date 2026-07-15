ДТЭК и американская Halliburton подписали меморандум для увеличения украинской газодобычи

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК Нафтогаз, лидер среди частных компаний по объемам газодобычи, и Halliburton, один из ведущих мировых поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли, подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ стал результатом переговоров между компаниями и начинает сотрудничество, направленное на укрепление энергетической безопасности Украины», - говорится в нем.

Отмечается, что сочетание международного опыта и передовых технологий Halliburton с локальной экспертизой ДТЭК приведет к увеличению добычи природного газа и усилению энергетической устойчивости страны.

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В частности, направления сотрудничества охватывают применение технологий окончания скважин, интенсификации добычи, программных продуктов для проектирования скважин и сопровождения бурения, а также других современных технологических решений.

«ДТЭК Нафтогаз всегда уделял особое внимание внедрению и использованию самых современных технологий в своей деятельности. Убежден, что сотрудничество с Halliburton, основанное на экспертизе, современных технологиях и инновациях компании, позволит нам стать еще более технологичными и эффективными, а также откроет новые возможности развития газодобычи в Украине. Сегодня когда наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами, увеличение внутренней добычи газа является ключевым фактором укрепления энергетической безопасности Украины и Европы», — отметил генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова и GE Vernova подписали меморандум о взаимопонимании с целью реализации крупного проекта по строительству газовой генерации в Украине за 900 млн. евро.

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