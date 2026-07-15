Изменения в ногтях могут сигнализировать о серьезных проблемах: на что обратить внимание

Ногти на руках / © Pixabay

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Даже незначительные изменения формы, цвета или структуры ногтей иногда могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, которые еще не проявились другими симптомами.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на комментарии дерматологов.

По словам специалистов, хотя многие изменения ногтей являются безобидными и связаны со старением, травмами или косметическими процедурами, отдельные признаки могут свидетельствовать о заболеваниях сердца, легких, щитовидной железы, анемии, дефицит питательных веществ или даже онкологические процессы.

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«Барабанные» ногти

Одним из наиболее тревожных признаков врачи называют так называемый клабинг — когда кончики пальцев увеличиваются, а ногти становятся более округлыми и выпуклыми.

По словам дерматолога Аннетт Черник, такие изменения нередко связаны с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы или отдельными патологиями пищеварительного тракта. Одной из причин может быть длительная нехватка кислорода в крови.

Ложкообразные ногти

Еще одним признаком медики называют вогнутые, или ложкообразные, ногти. Чаще всего такая деформация связана с железодефицитной анемией.

Специалисты отмечают, что одновременно люди могут испытывать усталость, слабость, одышку и бледность кожи. Особенно внимательными рекомендуется быть женщинам репродуктивного возраста, у которых повышен риск развития дефицита железа.

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Тёмная полоска под ногтем

Врачи также предупреждают, что не следует игнорировать появление новой тёмной вертикальной полосы под ногтем. Хотя иногда она возникает после травмы, в некоторых случаях это может быть одним из первых проявлений подногтевой меланомы — самой опасной формы рака кожи.

Эксперты отмечают, что раннее выявление заболевания значительно повышает шансы на успешное лечение, поэтому любые новые или необычные пигментные изменения требуют консультации врача.

Ломкость и изменение цвета

По данным издания, постоянная ломкость, расслоение или хрупкость ногтей иногда свидетельствуют о нарушении работы щитовидной железы, недостатке железа, цинка, биотина или витамина B12.

Кроме того, покраснение вокруг ногтя может указывать на бактериальную или грибковую инфекцию, а синюшный или слишком бледный цвет ногтевой пластины — на нарушение кровообращения или недостаточное насыщение тканей кислородом.

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Когда следует обратиться к врачу

Дерматологи рекомендуют не откладывать медицинское обследование, если изменения ногтей сохраняются в течение длительного времени или сопровождаются другими симптомами — в частности, усталостью, необъяснимой потерей веса, одышкой или постоянной болью.

Кроме того, специалисты рекомендуют периодически осматривать ногти без лака или гелевого покрытия, ведь декоративное покрытие может скрывать ранние признаки заболеваний, требующих своевременной диагностики.

Напомним, что регулярные пробуждения ночью из-за необходимости сходить в туалет могут быть не только следствием чрезмерного употребления жидкости, но и свидетельствовать о серьезных скрытых заболеваниях.

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