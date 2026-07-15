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РФ уничтожила 3-этажку в одном из областных центров: есть погибшие (фото)
Очередная вражеская атака на Запорожье снова привела к жертвам среди гражданского населения.
Сегодня, 15 июля, российские войска снова атаковали один из жилых районов Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В результате вражеского удара два человека погибли. Еще девять получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
За час до этого Федоров сообщил, что в Запорожской области один человек погиб, и еще двое травмированы из-за атаки РФ по критической инфраструктуре региона.
Ранее мы писали, что Россия ежедневно массово сбрасывает авиабомбы в Запорожскую область. Так, во время одного из ударов КАБом по Запорожью погиб 22-летний полицейский.